OL : La préparation estivale et le calendrier chamboulés !

Le calendrier de l’OL est bouleversé par les préliminaires de la Ligue des champions. Un stage a dû être annulé et la date de la reprise a été rapprochée.

OL : La reprise des entraînements fixée au 29 juin

La suite après cette publicité

L’OL est contraint de réajuster son programme initial de préparation de la saison 2026-2027, à cause de sa participation aux tours éliminatoires de la Ligue des champions. Ayant fini à la 4e place de la Ligue 1, le club rhodanien n’a pas pu de qualifier directement pour la phase de Ligue de la C1.

Il démarrera donc la saison dès le 4 ou 5 août 2026, par le 3e tour des préliminaires, soit deux matchs. L’équipe de Paulo Fonseca sera admise ensuite aux barrages avec deux autres matchs (aller et retour), avant d’espérer rejoindre la phase de groupe unique de la Ligue des champions.

Pour préparer les deux premiers matchs cruciaux de la nopuvelle saison, l’Olympique Lyonnais a été contraint de rapprocher la date de la reprise estivale. Les Gones reprendront les entraînements le 29 juin, soit dans un mois, en pleine Coupe du monde 2026.

Le stage au Campus Adidas en Allemagne annulé

Un stage était prévu au Campus Adidas en Allemagne pendant la préparation estivale, mais il n’aura plus lieu. « Finalement, ce déplacement à Herzogenaurach ne se fera pas et n’a pas pu se déporter sur le mois de juillet, faute de disponibilité », apprend le site Olympique-et-Lyonnais.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Lyon contrarié sur trois transferts espérés

À voir

Mercato : Le Stade Rennais veut relancer un flop, négociation en cours

Mercato OL : La porte s’ouvre pour Tessmann, son prix fixé

L’OL réfléchirait à une nouvelle date et une autre destination (en option B) pour le stage, mais son calendrier initial est carrément impacté par la phase des éliminatoires de la C1.