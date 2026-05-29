Nice – ASSE : Larqué tente de fouetter l’orgueil des Verts

Avant le match retour décisif entre l’ASSE et Nice, ce vendredi, Jean-Michel Larqué tente une piqûre d’orgueil, afin de susciter la réaction des Verts.

L’ASSE méconnaissable face à Nice à Geoffroy-Guichard

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L’ASSE avait bénéficié du soutien de plus de 37 000 supporters à Geoffroy-Guichard, face à Rodez en play-off 2, mais elle n’avait pas marqué de but (0-0). Elle était passée grâce à l’exploit individuel de Brice Maubleu, qui avait réalisé 4 arrêts lors de la séance des tirs au but.

Mardi dernier, même son de cloche face à l’OGC Nice, lors du barrage aller (0-0) ! Les Verts n’ont pas cadré un seul tir en 90 minutes +14 minutes de temps additionnel dans les deux périodes cumulées. Ils étaient pourtant poussés par plus de 39 000 supporters, en l’absence de ceux du Gym.

Larqué : « On a vu la limite technique » de Saint-Etienne !

Pour Jean-Michel Larqué, c’est inquiétant au-delà de la déception qu’il a ressentie. Et pour exciter la fierté des joueurs de Philippe Montanier, il a les a critiqué vertement. « Il y en a certains, avec des contrats professionnels, qui ne savent pas taper dans un ballon », a-t-il déclaré dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC.

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Un ressenti exprimé sans gants, après le décevant match nul du barrage aller. « On a vu la limite technique d’une équipe de haut de classement de Ligue 2 (ASSE) […]. Ne pas cadrer une seule frappe… Techniquement, est-ce possible ? Je me répète : ‘’ils ne savent pas faire une frappe du cou-de-pied ou te mettre une balle brossée de l’intérieur ou de l’extérieur’’ », a martelé l’ancien milieu de terrain, désormais chroniqueur sur la radio.

Jean-Michel Larqué glisse un tacle à Lucas Stassin

L’ancienne gloire de l’AS Saint-Etienne a notamment indexé Lucas Stassin, l’avant-centre vedette des Verts, resté muet lors des deux derniers matchs : « On m’a dit que Stassin valait 40 M€. S’il vaut ce prix, alors celui de mon époque (Hervé Revelli) en vaut 200 M€ ».

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Sans doute, Jean-Michel Larqué a mal comme tout supporter des Verts ! Il attend une réaction de l’équipe Stéphanoise à Nice. Ses propos vont-ils réveiller l’amour-propre et la fierté de l’attaquant international belge et de ses coéquipiers ? Rendez-vous ce soir à partir de 20h45.

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