ASSE en Ligue 2 : Montanier se lâche sur ses regrets

‎L’ASSE et Philippe Montanier n’ont plus que les regrets pour compagnie après un barrage retour douloureux face à l’OGC Nice. Restés en Ligue 2 après une lourde défaite 4-1, les Verts ont vu leur entraîneur désigner un moment précis où le rêve d’accession a commencé à s’effriter, bien avant cette soirée cauchemardesque.

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‎Dans un stade où l’espoir n’a vécu que par intermittence, l’AS Saint-Étienne a rapidement compris que la marche serait haute. Revenus un instant dans le match, les Stéphanois ont pourtant laissé trop d’espaces à une formation niçoise plus tranchante et mieux organisée, qui s’est finalement imposée sur le large score de 4-1.

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‎Philippe Montanier n’a pas cherché d’excuses au micro de Ligue 1+ à la fin de la rencontre. « C’est très difficile. On pense être revenu dans la partie et puis très vite il marque mais on a laissé beaucoup d’espace », a confié le technicien. Avant d’ajouter avec lucidité : « Ils ont été meilleurs que nous, leurs expected goals sont meilleurs que les nôtres ».

‎Le match de trop remonte à Nancy

‎Pour Montanier, la relégation sportive ne s’est pas décidée uniquement contre Nice. L’entraîneur stéphanois estime que l’ASSE a laissé filer des points décisifs bien plus tôt dans la saison, au moment où chaque détail comptait déjà.‎

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« Je pense qu’on a loupé le coche à Nancy où on fait 1-1 avec un péno qu’on loupe, les regrets sont avant », a expliqué Montanier. Une analyse qui rappelle une vérité cruelle du football : une montée ne se perd pas toujours lors du dernier rendez-vous, mais parfois sur un penalty manqué que l’on croyait anodin.