Mercato PSG : Un gros transfert déjà bouclé à Paris ?  

Le PSG et Senny Mayulu pourraient se séparer lors du prochain mercato estival. Les deux camps n’ont pas encore trouvé un accord pour une prolongation du bail.

Mercato PSG : Senny Mayulu sur le départ cet été ?

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On se dirige vers un départ de Senny Mayulu du PSG cet été. Le jeune milieu de terrain s’épanouit pourtant pleinement sous les ordres de Luis Enrique cette saison. Sa polyvalence ravit le technicien espagnol. L’entraîneur a d’ailleurs aligné le joueur à plusieurs postes pour exploiter son immense talent.

Un problème majeur persiste néanmoins en coulisses. Le contrat du Titi parisien s’achève en juin 2027 et aucune prolongation n’est actuellement actée. Un transfert estival devient très probable. Luis Campos et la direction seraient prêts à sceller le divorce en cas de désaccord.

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Le Paris SG souhaite garder son joyau de 20 ans. Les deux camps n’arrivent malheureusement pas à trouver un compromis financier et sportif acceptable. Le divorce prend progressivement forme. Laurin Perrin, spécialiste du club pour Le Parisien, confirme cette forte tendance vers un départ. Le journaliste annonce un mercato agité. Il cite explicitement le nom de Mayulu parmi les partants potentiels cet été.

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D’autres cadres pourraient faire leurs valises. Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Lucas Beraldo figurent également sur cette liste de transferts possibles. L’Atlético de Madrid convoite ardemment l’attaquant portugais. Le club espagnol cible d’ailleurs aussi le milieu sud-coréen pour renforcer son équipe la saison prochaine. Lucas Beraldo veut sauver sa place. Le défenseur brésilien espère convaincre ses dirigeants de le conserver grâce à ses bonnes performances récentes au milieu de terrain.