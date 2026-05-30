Mercato OL : Une pépite de Nice rejoint Lyon pour 3 ans

Un jeune joueur de l’OGC Nice file à l’OL pour s’y engager. Un contrat de trois ans l’attend à Lyon en début de semaine prochaine.

Mercato : Kaïl Boudache quitte Nice et signe à l’OL

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Auteur du deuxième but de l’OGC Nice contre l’ASSE, en barrage retour (4-1), Kaïl Boudache va rejoindre l’OL. Il a accepté le projet du club rhodanien, alors que le Gym souhaitait le garder. Selon les informations de L’Équipe, l’ailier droit de 20 ans a déjà passé la visite médicale entre Rhône et Saône, sans souci.

Il ne reste plus que la signature officielle de son contrat d’une durée de trois saisons. Il s’agit précisément d’un premier contrat pro, que le natif d’Alès va signer à l’Olympique Lyonnais, le lundi 1er juin, d’après le quotidien sportif.

Kaïl Boudache, la révélation niçoise en 2026

Formé à l’Olympique d’Alès (2011-2022), Kaïl Boudache a parachevé sa formation à l’OGC Nice (2022-2025). Après ses classes avec la Réserve niçoise, il a fait ses débuts en équipe professionnelle en janvier dernier. C’est Claude Puel, nommé entraîneur des Aiglons à l’hiver, qui a lancé la pépite en Ligue Europa le 22 janvier 2026.

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À l’issue de la deuxième moitié de la saison, le Franco-Algérien a totalisé 13 matchs en Ligue 1, 3 en coupe de France, 2 en coupe d’Europe et évidemment 1 en play-off. Il a été auteur de 3 buts en 19 apparitions en 2026.