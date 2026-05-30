Finale LDC : L’incroyable prime promise aux joueurs du PSG !

À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions, les médias ont révélé le montant de la prime promise aux joueurs du PSG en cas de succès face à Arsenal FC à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie.

Le jackpot qui attend le PSG en cas de succès face à Arsenal

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Jour de finale ! À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG a déjà réussi une excellente opération sur le plan financier. Tenant du titre après son sacre historique contre l’Inter Milan la saison passée (5-0), le Paris Saint-Germain vise un second sacre européen consécutif ce samedi à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie, mais aussi un nouveau jackpot.

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En effet, le journal L’Équipe rappelle que le club de la capitale française est déjà assuré d’encaisser près de 140 millions d’euros des mains de l’UEFA au terme de cette campagne 2025-2026. Ce montant comprend les revenus issus des droits TV et du marketing (environ 34M€), la part liée au coefficient UEFA du club sur les dix dernières années (près de 11M€) et, surtout, les différentes primes de performance.

Le parcours du PSG lui a déjà rapporté gros : 18,62M€ pour la participation à la compétition, environ 18,4M€ grâce à ses résultats en phase de ligue, puis 11M€ pour la qualification en huitièmes de finale, 12,5M€ pour les quarts, 15M€ pour les demi-finales et enfin 18,5M€ pour sa présence en finale. Au total, le Paris Saint-Germain a déjà sécurisé 139,4 millions d’euros.

Une somme importante, mais inférieure aux 143,2 millions d’euros des Gunners pour leur meilleur parcours lors de la phase de ligue. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens ont décidé de se servir de cette manne pour motiver davantage Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pour cette finale.

Une prime de 1M€ par joueur

Déjà assuré de toucher un joli pactole à l’issue de la finale, le PSG pourrait encore augmenter sa cagnotte de 6,5 millions d’euros en cas de succès face à Arsenal, auxquels s’ajouteraient 4 millions d’euros pour la participation à la Super Coupe de l’UEFA face au vainqueur de la Ligue Europa. De quoi porter les revenus européens du Paris Saint-Germain à près de 150 millions d’euros.

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Les hommes de Luis Enrique ont eux aussi une motivation financière de taille pour le choc de ce soir contre les Anglais de Mikel Arteta. Le quotidien L’Équipe révèle que la direction du PSG aurait prévu une prime exceptionnelle de 1 million d’euros à chaque membre de l’équipe en cas de victoire ce soir à Budapest. Cette récompense sera attribuée collectivement.

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Tous les joueurs ayant participé à cette campagne de Ligue des champions, même de manière ponctuelle, percevront l’intégralité du bonus. Une manière pour le PSG de récompenser l’ensemble du groupe en cas de doublé historique en Ligue des Champions.