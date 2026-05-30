ASSE en Ligue 2 : Ivan Gazidis annonce déjà des changements

‎Ivan Gazidis et l’ASSE accusent encore le choc après une soirée qui a laissé le Forez sans voix. Bloqué en Ligue 2 après une lourde défaite face à l’OGC Nice, le club stéphanois entend pourtant réagir rapidement. Son président annonce déjà une remise en question profonde et plusieurs ajustements pour rebâtir.

‎ASSE : Une désillusion immense dans le vestiaire stéphanois après Nice

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‎Le coup de sifflet final face à Nice a laissé des traces. Battus sèchement lors du barrage retour, les Verts restent en Ligue 2 avec le sentiment d’avoir laissé filer leur destin sur plusieurs rendez-vous manqués au cours de la saison.‎ Très marqué après la rencontre, Ivan Gazidis n’a pas cherché à masquer sa douleur.

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« C’est une grosse déception j’étais dans le vestiaire tout le monde est dévasté. On n’a pas rempli nos objectifs », a confié le dirigeant au micro de Ligue 1+. Le président stéphanois estime que cette chute ne se résume pas au seul barrage contre Nice : « On a eu 34 opportunités dans la saison et on n’a pas saisi ce genre d’opportunité », regrette-t-il..

‎Gazidis annonce déjà des changements à Saint-Étienne

‎Loin de vouloir s’enfermer dans les regrets, Ivan Gazidis regarde désormais vers l’avenir. Le patron des Verts assume sa part de responsabilité et promet une réflexion immédiate sur les erreurs commises durant l’exercice écoulé. ‎« On doit tous prendre notre responsabilité, moi surtout », a insisté le président avant d’annoncer une réflexion sur les choix effectués ces derniers mois.

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« Pas mal de choses à changer… c’est le genre de choses qu’on doit penser », a reconnu Gazidis, qui évoque notamment les nombreux ajustements réalisés durant l’été. Un message fort qui laisse entendre que l’ASSE ne souhaite pas s’installer durablement en Ligue 2.