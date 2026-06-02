Mercato ASSE : Un point de chute se dégage pour Maubleu

Le départ de Brice Maubleu de l’ASSE se confirme. A l’approche de l’ouverture officielle du mercato, ses services auraient été proposés à un club relégué de Ligue 2.

Mercato : Brice Maubleu proposé au SC Bastia en Ligue 3

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En fin de contrat à l’ASSE le 30 juin 2026, Brice Maubleu ne restera pas dans le Forez. Son contrat n’a pas été renouvelé, bien qu’ayant marqué des points en toute fin de saison. Il avait notamment arrêté quatre tirs au but contre Rodez lors du match de play-off 2. Les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV) cherchent un profil plus jeune et prometteur.

Le portier de 36 ans n’entre donc pas dans leur projet. Libre de tout engagement, il pourrait rebondir en Ligue 3. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, ses agents l’ont proposé au Sporting Club Bastia, relégué de la Ligue 2 à l’issue de cette saison.

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Pour rappel, Brice Maubleu a été la doublure de Gautier Larsonneur (29 ans) à l’AS Saint-Etienne. Pendant deux saisons (2024-2026), il n’a joué que 8 matchs sous le maillot des Verts, soit 5 en Ligue 2 et 3 en coupe de France.