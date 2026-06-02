Mercato PSG : Luis Campos négocie deux transferts XXL

La direction du PSG flaire certains coups en attaque à cause du potentiel départ de Bradley Barcola. Un international brésilien est ciblé.

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La direction du PSG s’active déjà pour le mercato d’été. Tout juste couronné d’un nouveau titre en Ligue des Champions, le club de la capitale doit gérer quatre dossiers brûlants. Le plus urgent ? L’avenir de Bradley Barcola. À 23 ans, l’attaquant français vit mal son statut de joker de luxe.

Même si son contrat court jusqu’en 2028, ses envies d’ailleurs bousculent les plans parisiens. Liverpool et d’autres cadors de Premier League lui font les yeux doux. Si Barcola plie bagage, Paris le remplacera. Selon les informations de Team Talk, les dirigeants franciliens s’intéressent de près à Gabriel Martinelli. L’ailier brésilien de 24 ans est en difficulté à Londres.

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Malgré ses 53 matchs disputés cette saison, il a perdu sa place de titulaire indiscutable à Arsenal. Mikel Arteta lui préfère désormais le Belge Leandro Trossard. Engagé jusqu’en 2027 avec les Gunners (qui possèdent une option de prolongation d’un an), Martinelli pourrait être vendu dès cet été.

Le club londonien veut absolument éviter de le voir partir gratuitement l’année suivante. Toutefois, l’avenir de Trossard, lui aussi en fin de contrat dans un an, influencera directement le sort du Brésilien.

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Paris n’est pas seul sur le coup. Le Bayern Munich cherche activement un crack pour son côté gauche afin de concurrencer Luis Diaz, auteur d’une saison stratosphérique. De son côté, l’Atlético Madrid observe la situation de très près. Les Colchoneros apprécient le profil du Gunner depuis longtemps. L’arrivée de Gabriel Martinelli au Paris SG dépendra du départ de Bradley Barcola. Une prolongation de l’international français à Paris refermerait aussitôt ce dossier.