Transfert – choc : Urgent ! Yan Diomande dit « OUI » au PSG

Le PSG a franchi une première étape importante dans le dossier Yan Diomande. L’attaquant du RB Leipzig serait ouvert à un transfert chez les Rouge et Bleu lors du mercato estival qui s’ouvre bientôt.

Mercato : Yan Diomande d’accord pour rejoindre le PSG

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Récemment élu meilleur jeune de Bundesliga après une très belle saison sous les couleurs du RB Leipzig, Yan Diomande pourrait rejoindre les rangs d’un club encore plus ambitieux lors du prochain mercato estival. Avec ses 13 buts et 10 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues, l’ailier de 19 ans fait rêver presque tous les cadors européens.

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Ce lundi, le portail Foot Mercato révèle que le Paris SG, qui est à la recherche de renforts offensifs pour pallier les probables départs de Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Kang-In Lee et Ibrahim Mbaye, aurait fait de Diomande l’une de ses priorités pour cet été.

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Et cela tombe bien, puisque le jeune international ivoirien aurait donné son feu vert pour un transfert à Paris. Toutefois, Luis Campos, qui ne souhaite pas surpayer dans ce dossier, va désormais devoir trouver un accord avec son homologue du RB Leipzig.

Yan Diomande au PSG à quel prix ?

Un an seulement après son arrivée en provenance de Leganés pour 20 millions d’euros, Yan Diomande ne compte pas faire de vieux os à Leipzig. Outre le Paris Saint-Germain, le natif d’Abidjan aurait également donné son accord à Liverpool, qui voudrait en faire le successeur de Mohamed Salah, dont le départ a déjà été officialisé. La bataille s’annonce donc rude entre les Parisiens et les Reds pour la signature de Yan Diomande.

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« Liverpool et le PSG considèrent Diomande principalement comme un joueur de côté droit. Le joueur préfère nettement jouer sur le côté droit. Donc Liverpool et le Paris Saint-Germain sont en tête de peloton », a récemment expliqué le journaliste Ben Jacobs, proche du dossier.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, Yan Diomande est estimé à 90 millions d’euros sur Transfermarkt. Mais le RB Leipzig évaluerait son joyau à plus de 100 millions d’euros. Affaire à suivre…