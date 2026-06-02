Mercato OM : Grégrory Lorenzi vise un gros coup à Strasbourg

En pleine reconstruction de son effectif pour la saison, l’OM va recruter malin cet été. Limité financièrement, le club marseillais, via son nouveau directeur sportif Grégrory Lorenzi, pourrait frapper un joli coup au RC Strasbourg.

Mercato OM : Grégrory Lorenzi suit de près un défenseur de Strasbourg

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Sous la menace d’une lourde sanction des gendarmes financiers, Frank McCourt a demandé à Stéphane Richard et Grégrory Lorenzi de reprendre le contrôle d’un effectif, dont le coût a explosé en raison des nombreux mouvements décidés par Pablo Longoria et Medhi Benatia les deux dernières années.

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Face à cette situation, le directeur sportif de l’OM va donc devoir se montrer ingénieux sur le marché des transferts pour construire en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, l’Olympique de Marseille se serait tourné vers Sacha Lung, défenseur central évoluant au RC Strasbourg, selon Onze Mondia.

Âgé de 18 ans, le joueur a pris la décision de quitter le Racing, où il a refusé de signer son premier contrat professionnel. L’OM a logiquement flairé le bon coup et serait entré en contact avec l’entourage du jeune homme pour le signer.

International français U18 et régulièrement aperçu à l’entraînement avec l’équipe première du RCA cette saison, Sacha Lung fait partie des jeunes profils suivis par le club phocéen en vue du prochain mercato. Toujours selon la même source, aucun accord n’aurait toutefois encore été trouvé entre les différentes parties. Mais les pourparlers se poursuivent, même si l’OM n’est pas seul sur le coup.

L’OM a de la concurrence pour Sacha Lung

Après Onze Mondial, le journal L’Équipe confirme le départ de Sacha Lung et les négociations avec l’Olympique de Marseille pour une signature rapide cet été. Car les dirigeants marseillais sont conscients que le défenseur strasbourgeois est convoité par deux autres clubs européens, et la liste pourrait s’allonger au fur et à mesure des jours, dans la mesure où il n’a pas de contrat pro avec le RCA.

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Cette saison, le défenseur alsacien a joué une vingtaine de matchs, essentiellement en National 3 et forcément cela ne l’a pas incité à signer un contrat professionnel avec son club formateur. Lung n’est pas le premier jeune joueur de Strasbourg à vouloir partir, et il ne sera certainement pas le dernier, la politique des propriétaires du Racing n’étant pas du goût de tout le monde.

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