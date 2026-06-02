Mercato : Le SRFC déniche un joyau défensif en Bundesliga !

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, le SRFC ne perd pas une seule seconde pour préparer son mercato estival. Afin de renforcer au mieux l’effectif de Franck Haise, le Stade Rennais serait sur les traces d’un crack évoluant en Bundesliga.

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Pour son grand retour sur la scène européenne la saison prochaine, le SRFC ne compte pas faire de la figuration en Ligue Europa. Ambitieux, le club breton veut permettre à son entraîneur Franck Haise de disposer d’une équipe compétitive pour jouer sur tous les tableaux. Loïc Désiré, le directeur sportif du Stade Rennais, aurait ainsi activé la piste d’un grand espoir tricolore en Bundesliga.

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En effet, d’après les informations relayées par le compte Twitter @jonathan35001, très bien informé sur l’actualité du SRFC, les Rouge et Noir auraient officiellement manifesté leur intérêt pour Saël Kumbedi. Transféré à Wolfsburg l’hiver dernier pour 6 millions d’euros, l’ancien joueur de l’OL se retrouve déjà sur le marché après la descente surprise de son club en deuxième division allemande.

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Une relégation qui oblige le club allemand à ouvrir la porte à ses plus fortes valeurs marchandes afin d’équilibrer ses comptes. Le latéral droit de 21 ans possède le profil de contre-attaquant moderne, dont raffole Franck Haise pour ses pistons. Déjà en négociations avancées avec leurs homologues de Wolfsburg pour attirer l’international algérien Mohamed Amoura, les dirigeants rennais espèrent faire d’une pierre deux coups en attirant aussi Saël Kumbedi avant la reprise de l’entraînement.

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Avec 5 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Stains a franchi un palier athlétique et tactique indéniable en Bundesliga en s’imposant comme l’une des rares satisfactions de son équipe.

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Sous contrat jusqu’en juin 2029, Saël Kumbedi est évalué à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant largement dans les cordes des finances du Stade Rennais FC.