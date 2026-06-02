Mercato PSG : Urgent ! Campos boucle un deal inespéré à 35M€

Le dossier Randal Kolo Muani se réchauffe à nouveau et Luis Campos, conseiller sportif du PSG, pourrait rapidement finaliser gagnant gagnant avec la Juventus Turin. Explications.

Mercato PSG : Kolo Muani veut retourner à la Juventus

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Selon Fabrizio Romano, de nouveaux contacts ont eu lieu ces derniers jours entre la Juventus Turin et l’entourage de Randal Kolo Muani, de retour au PSG après son prêt à Tottenham. Et le signal envoyé par l’attaquant de 27 ans est clair : il a donné son accord total pour un retour à Turin.

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En difficulté au Paris SG, l’international français avait déjà porté le maillot de la Juve lors du second semestre de la saison 2024/2025, laissant un très bon souvenir à la Continassa. La Vieille Dame n’avait pas réussi à le recruter l’été dernier, mais le travail effectué à ce moment-là a permis d’entretenir de bonnes relations avec les dirigeants du Paris Saint-Germain et de relancer le dossier plus facilement cet été.

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D’autant que l’avenir de Dusan Vlahovic à la Juventus semble de plus en plus compromis. Luciano Spalletti réclame une vraie référence offensive, capable de peser sur les défenses et de faire la différence dans la surface. Randal Kolo Muani coche toutes ces cases aux yeux du technicien italien et les Bianconeri sont prêts à faire des efforts pour convaincre les Parisiens.

La Juventus prête à sortir le chéquier pour Kolo Muani

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Randal Kolo Muani devrait définitivement quitter les rangs du PSG durant ce mercato estival. D’après le Corriere dello Sport, la Juventus Turin est prête à foncer pour rapatrier le joueur formé au FC Nantes.

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Surtout que le principal concerné revenir à Turin et que l’entraîneur Luciano Spalletti l’apprécie énormément et voit donc son arrivée d’un bon œil. Le média transalpin précise que les négociations vont démarrer dès la semaine prochaine et le club italien veut mettre entre 30 et 35 millions d’euros pour récupérer l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort.

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