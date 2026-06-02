Mercato OL : Paulo Fonseca a des touches dans le Golfe !

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, confirme des touches dans le Golfe et un intérêt dans son pays natal. Cependant, son choix est clair.

Mercato : Fonseca confirme des offres en Arabie saoudite et au Qatar

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Arrivé à l’OL en janvier 2025, Paulo Fonseca avait qualifié le club rhodanien pour la Ligue Europa, en faisant une remontée inattendue au classement jusqu’à la 5e place, en fin de saison 2024-2025. À l’issue de la saison écoulée (2025-2026), son équipe a fini à la 4e place de Ligue 1 et peut jouer la Ligue des champions.

Elle passera par le 3e tour des préliminaires, puis les barrages, pour espérer intégrer la phase de ligue de la C1. Le technicien portugais a donc fait mieux cette saison que la saison précédente.

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Logiquement, il devrait poursuivre l’aventure sur le banc de Lyon. Cependant, il ne cache pas des sollicitations de clubs dans le Golfe. « J’ai eu la possibilité d’aller en Arabie saoudite, au Qatar, avec des contrats de millionnaires », a-t-il confié à A Bola, depuis le Portugal.

Le Portugais refuse les pétrodollars, il choisit Lyon et l’Europe

Mais Paulo Fonseca préfère rester en Europe pour relever des défis dans les grands championnats et dans les compétitions européennes des clubs. « Ce qui me touche, ce sont les défis que nous pouvons avoir dans les meilleurs championnats et c’est pourquoi je suis allé en Italie, deux fois, et en France ensuite », a-t-il justifié.

Face aux pétrodollars saoudiens ou qataris, le coach de l’Olympique Lyonnais répond : « L’argent, c’est encore secondaire pour moi. Je veux participer à des championnats très compétitifs et c’est pourquoi je veux continuer dans les championnats principaux en Europe ». Paulo Fonseca est aussi sollicité par un top club au Portugal.

Fonseca : « Notre travail est plus valorisé en dehors du Portugal »

Au sujet de son retour dans son pays natal, il estime que ce n’est pas encore le moment. « Cela ne s’est pas produit parce que j’ai un grand désir de continuer à l’étranger. Il y a plus de valorisation de notre travail en dehors du Portugal, je l’ai ressenti », a-t-il déclaré.

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L’entraîneur des Gones a dirigé 7 clubs dans son pays, notamment le FC Porto (2013-2014) et le SC Braga (2015-2016). Parti de son pays, il a entraîné, le Chakhtar Donetsk (2016-2019), l’AS Rome (2019-2021) et le LOSC (2022-2024), avant de prendre l’OL, début 2025.