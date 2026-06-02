Mercato ASSE : Une piste vers un gardien de but s’éteint

La piste menant vers un gardien de but à l’étranger s’est éteinte, du fait du maintien de l’ASSE en Ligue 2. Les Stéphanois voient ainsi un autre portier leur filer au nez, après Ewen Jaouen.

Mercato : L’ASSE reste en L2, la signature d’Abramowicz tombe à l’eau

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L’ASSE visait Sławomir Abramowicz en Pologne, comme révélé il y a quelques semaines. Coché sur la liste des potentiel remplaçants de Gautier Larsonneur, il avait été supervisé en Pologne. Des discusions avaient même été entamées et un accord de principe avait été donné par son entourage.

Cependant, l’une des conditions pour sa signature était la montée des Verts en Ligue 1. Mais ils ont échoué en barrage contre l’OGC Nice (4-1), dès lors le gardien de but de Jagiellonia Białystok a été profondément déçu, selon le média polonais Weszło. Lui qui rêvait déjà de porter le maillot des Verts la saison prochaine.

À l’image de l’international Espoirs polonais (4 sélections), la déception est aussi grande chez les recruteurs stéphanois, qui l’ont supervisé, à en croire la source. Convaincus du talent et du fort potentiel de Sławomir Abramowicz, ils espéraient le voir progresser et s’imposer à l’AS Saint-Etienne.

Qui est Sławomir Abramowicz ?

Le joueur de 22 ans (le 9 juin prochain) est un imposant portier (1,89 m). Il est sous contrat à Białystok jusqu’en juin 2028. Selon Transfermarkt, il est évalué à 4 millions d’euros. Mais Kilmer Sports Ventures était prêt à proposer 2 millions d’euros, assortis à des bonus et un pourcentage à la revente, pour le recruter.

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Cette saison, le gardien visé par l’ASSE a joué 30 matchs en intégralité dans le championnat polonais de première division (PKO BP Ekstraklasa). Il a également pris part à 12 matchs, en Conférence Ligue (qualifications et phase de ligue confondues). Sławomir Abramowicz a concédé 48 buts en 42 matchs, pour 14 clean sheet.