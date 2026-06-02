Mercato ASSE : Montanier pose deux conditions pour rester !

Après avoir échoué de faire remonter l’ASSE en Ligue 1, Philippe Montanier va-t-il rester sur le banc la saison prochaine. Pas forcément contre l’idée de rester, l’entraîneur de 61 ans a tout de même quelques conditions.

Mercato ASSE : Philippe Montanier va demander des garanties médicales

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Nommé en février passé à la place d’Eirik Horneland, Philippe Montanier n’a pas réussi à mener les Verts aux deux premières positions ni à la victoire lors du barrage contre l’OGC Nice. L’AS Saint-Étienne va donc passer une saison de plus en Ligue 2 l’année prochaine. Un échec qui rend incertain l’avenir du technicien français, qui avait signé pour six mois avec une option d’un an supplémentaire en cas de montée en Ligue 1.

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Son contrat initial expire ainsi le 30 juin prochain. Mais selon les informations relayées par le site spécialisé Peuple-Vert, le sort de Montanier n’a pas encore été tranché en interne. Une réunion est prévue cette semaine entre la direction de l’ASSE et l’entraîneur pour faire un bilan de la saison. S’il poursuit l’aventure, Montanier va réclamer des changements, annonce le média dédié aux Verts.

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En effet, comme son prédécesseur, l’ancien coach de Toulouse a très mal vécu les nombreuses blessures des joueurs de son effectif, mais surtout les rechutes. Philippe Montanier partage le constat déjà fait sous l’ère Horneland : « les protocoles de récupération et de réathlétisation étaient alors jugés inadaptés au regard du nombre de rechutes observées. » Ainsi, il ne restera pas dans ces conditions et attend des améliorations ou des changements dans ce secteur pour rester.

Un remaniement de l’effectif s’impose

En plus du domaine médical, un remaniement de l’effectif de l’ASSE semble aussi nécessaire aux yeux de Philippe Montanier pour continuer l’aventure sur le banc la saison prochaine. Il « ne serait pas satisfait du comportement et de la mentalité de certains joueurs », souligne la même source.

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En clair, Montanier veut avoir des garanties sur le plan médical et avoir un meilleur effectif avec plus de concurrence pour pouvoir atteindre l’objectif de la remontée la saison prochaine. Si Kilmer Sports ne le rassure sur ces deux conditions, il ne restera pas à Saint-Étienne cet été.