Mercato : C’est officiel, un milieu offensif débarque à l’OM

Angel Gomes fait officiellement son retour à l’OM après son prêt à Wolverhampton. Le club anglais n’a pas voulu l’option d’achat inclus dans le contrat de l’international anglais.

Mercato : Angel Gomes signe son retour à l’OM

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Après six mois discrets à l’Olympique de Marseille, Angel Gomes a été envoyé en Premier pour terminer la saison. Le milieu offensif de 25 ans n’a pas été en mesure d’éviter la relégation de Wolverhampton, bon dernier du championnat et qui évoluera en Championship la saison prochaine. Ce sera sans le natif de Londres.

En effet, Angel Gomes ne poursuivra pas l’aventure avec les Wolves la saison prochaine. Le journaliste Ben Jacobs confirme sur Twitter que Gomes a définitivement quitté le club anglais après son prêt de six mois. Le club anglais, en vue de sa relégation en deuxième division, a pris la décision de ne pas lever l’option d’achat de l’ancien Lillois, laquelle s’élevait à 7 millions d’euros.

Angel Gomes has left Wolves following a six-month loan from Marseille.



Option to buy not taken after Wolves’ relegation to the Championship.🐺 pic.twitter.com/ZvaOrVISvJ — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 6, 2026

« Angel Gomes, son prêt à Wolverhampton possédait une option d’achat obligatoire sous condition que les Wolves se maintiennent. La relégation des Wolves a entamé la suite logique des choses : l’anglais fait son retour à Marseille », explique le spécialiste mercato.

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Une déception pour les dirigeants marseillais, qui auraient sans doute aimé récupérer une telle somme avec un joueur qui ne faisait plus partie de l’effectif depuis six mois. Angel Gomes va donc revenir à l’OM cet été et ce sera à Bruno Genesio et à Grégory Lorenzi de trancher la question de son avenir.

Avec son ancien entraîneur chez les Dogues, l’Anglais aura peut-être l’opportunité de se relancer et de prouver sa valeur sur les bords de la Méditerranée. Pour rappel, l’ancien joueur du LOSC est lié à Marseille jusqu’en juin 2028.