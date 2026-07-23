Mercato PSG : Le Barça a osé un deal dingue, Paris dit non

Le PSG et le Barça se sont retrouvés au cœur d’un dossier aussi ambitieux qu’inattendu durant ce mercato. Le club catalan a tenté de convaincre les dirigeants parisiens avec une proposition d’échange impliquant Frenkie de Jong, mais la réponse de Paris a été immédiate.

‎Mercato PSG : Une offensive surprise qui n’a pas fait vaciller Paris

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‎Le FC Barcelone ne cache plus son admiration pour João Neves. À seulement 21 ans, le milieu portugais s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe, au point d’attirer les convoitises des plus grands clubs. ‎D’après PSG Inside-Actus, les Blaugrana ont imaginé une formule audacieuse.

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Ils ont tenté d’intégrer Frenkie de Jong à la transaction, accompagné d’une importante compensation financière. Une offre ambitieuse qui n’a pourtant pas ébranlé les décideurs parisiens. Le PSG a fermé la porte sans hésiter, considérant son international portugais comme un élément indispensable de son projet.

‎João Neves, un dossier verrouillé de bout en bout

‎Le refus parisien ne doit rien au hasard. En février dernier, João Neves a prolongé son contrat jusqu’en 2030, un choix fort qui traduit la volonté du champion de France de construire son avenir autour du milieu lusitanien. ‎

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De son côté, le joueur ne manifeste aucun désir de quitter la capitale. Cette stabilité renforce la position du PSG, qui n’entend pas ouvrir la moindre négociation. Malgré l’intérêt grandissant de plusieurs cadors européens, le message envoyé est clair : João Neves n’est pas à vendre.

‎Le contexte compliqué autour de Frenkie de Jong

‎Si Barcelone a envisagé un tel échange, c’est aussi parce que la situation de Frenkie de Jong semble de plus en plus délicate. Selon Gerard Romero, « la situation entre Hansi Flick et Frenkie de Jong serait très compliquée ». ‎Le journaliste espagnol explique que le point de rupture serait intervenu avant le quart de finale retour de Ligue des champions face à l’Atlético.

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Le milieu néerlandais aurait refusé de jouer malgré le feu vert médical afin d’éviter toute rechute. Depuis cet épisode, « quelque chose se serait cassé » entre le technicien allemand et son joueur. Des blessures répétées et une relation fragilisée auraient progressivement réduit son poids dans l’effectif catalan, tandis que Gavi a gagné du terrain.

‎Paris affiche une stratégie claire et cohérente

‎Ce dossier illustre parfaitement la ligne de conduite du Paris SG. Là où le club pouvait autrefois se laisser séduire par des échanges spectaculaires, il privilégie désormais la continuité et la stabilité de son effectif. ‎Refuser un joueur du calibre de Frenkie de Jong démontre que Paris ne raisonne plus uniquement en fonction des noms prestigieux.

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L’état physique du Néerlandais, son contexte délicat au Barça et l’importance prise par João Neves dans le système parisien expliquent cette décision. Sauf retournement totalement improbable, le Portugais devrait rester l’un des piliers du projet parisien pendant encore de longues saisons.