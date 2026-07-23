Mercato PSG : Luis Enrique tient ses 4 fantastiques pour 2026-2027

‎Le PSG aborde la dernière ligne droite du mercato avec une idée très claire : préserver l’équilibre de son entrejeu malgré les nombreuses convoitises. Alors que plusieurs rumeurs ont circulé ces dernières semaines, Luis Enrique semble avoir obtenu ce qu’il souhaitait pour préparer la saison 2026-2027.

‎Mercato PSG : Paris blinde son milieu de terrain

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‎Le mercato parisien s’anime avec plusieurs mouvements offensifs, mais le milieu de terrain échappe à la tempête. Malgré les spéculations autour de João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery, la direction du PSG ne compte pas ouvrir la porte à un départ de ces cadres.

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‎Cette volonté confirme la confiance accordée par Luis Enrique à un secteur devenu la véritable colonne vertébrale de son équipe. Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, le club de la capitale considère que cet équilibre constitue l’un des principaux atouts de son projet sportif.

‎Pourquoi Paris refuse de toucher à sa formule gagnante

‎Les intérêts du Real Madrid pour João Neves et Vitinha, tout comme les rumeurs envoyant Warren Zaïre-Emery vers Manchester United, ont alimenté les discussions durant l’été. Pourtant, les décideurs parisiens n’ont jamais envisagé un profond remaniement de cette ligne. ‎Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a été catégorique :

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« Le PSG n’a absolument pas prévu de changer quoi que ce soit au milieu de terrain. Donc le PSG veut que ses milieux de terrain restent », a-t-il fait savoir. Le journaliste spécialisé ajoute également que « Fabian Ruiz a signé un nouveau contrat (…) le PSG est très satisfait de ses milieux de terrain. » Des propos qui confirment la stratégie du champion de France.

‎Une stabilité qui peut tout changer

‎En conservant ces quatre profils complémentaires, Paris mise sur la continuité plutôt que sur une révolution. La complicité développée entre Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery représente un avantage considérable avant une saison qui s’annonce particulièrement exigeante.

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‎Le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan et celui, attendu, de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid, obligent déjà le club à remodeler son attaque. Garder intact le milieu permet donc d’offrir des certitudes à Luis Enrique pendant que les dirigeants concentrent leurs efforts sur le renforcement du secteur offensif.

‎Le pari fort de Luis Enrique pour viser encore plus haut

‎Le choix du PSG apparaît cohérent. Depuis plusieurs mois, ce quatuor s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe grâce à sa qualité technique, son activité et sa capacité à contrôler le rythme des rencontres. Tout reconstruire aurait représenté un risque inutile. ‎En privilégiant la stabilité, Luis Enrique envoie également un message fort à ses concurrents.

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Paris ne cédera pas à la pression du marché lorsque ses éléments essentiels sont concernés. Si cette stratégie est confirmée sur le terrain, ces quatre milieux pourraient bien être encore les véritables moteurs des ambitions parisiennes en 2026-2027, tandis que les dirigeants poursuivent un mercato ciblé autour de leur socle déjà solidement installé.