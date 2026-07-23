OM : Un chèque tombé du ciel pour Marseille !

L’OM reçoit enfin une éclaircie dans une période de mercato où chaque euro compte. Grâce à la participation de plusieurs de ses internationaux à la Coupe du monde 2026, le club phocéen va bénéficier d’une rentrée financière bienvenue, sans pour autant résoudre tous ses problèmes.

‎OM : Une récompense inattendue qui fait du bien

La suite après cette publicité

‎L’OM va voir entrer 890 000 euros dans ses caisses grâce au mécanisme de compensation mis en place par la FIFA pour les clubs ayant mis des internationaux à disposition lors de la Coupe du monde 2026. Une somme loin d’être spectaculaire à l’échelle du football moderne, mais qui arrive au moment où Marseille cherche le moindre levier pour retrouver un peu d’oxygène financier.

Lire aussi : Mercato : Coup d’éclat à l’OM, un champion du monde arrive ?

‎Selon La Provence, six joueurs olympiens ont permis cette rentrée d’argent : Facundo Medina, Geronimo Rulli, Derek Cornelius, Timothy Weah, Amine Gouiri et Quinten Timber. Chacun de leurs jours passés avec leur sélection a contribué à alimenter cette enveloppe destinée aux clubs.

‎Une bouffée d’air dans un contexte particulièrement tendu

‎Cette manne financière intervient alors que l’Olympique de Marseille traverse une période délicate. Entre les contraintes imposées par la DNCG, les difficultés budgétaires et les sanctions prononcées par l’UEFA, la direction marseillaise est contrainte de surveiller chaque dépense avec une extrême vigilance.

À voir

Stade Rennais : La surprise totale que prépare Franck Haise

‎Le club a déjà commencé à alléger sa masse salariale avec plusieurs départs importants, notamment ceux de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré. Dans ce contexte, les 890 000 euros ne changent pas radicalement la donne, mais ils offrent une marge de manœuvre supplémentaire pour accompagner la reconstruction financière.

‎Des écarts qui rappellent la dimension du football européen

‎La FIFA avait précisé avant le tournoi que les clubs recevraient « un montant minimum de 5 000 dollars par joueur et par jour », auquel s’ajoute une rémunération variable selon « l’inclusion sur la feuille de match et du temps de jeu ». Cette déclaration explique pourquoi les montants varient fortement d’un club à l’autre.

Lire aussi : Mercato OM : Lorenzi déniche un renfort surprise en défense

‎À titre de comparaison, toujours d’après les informations relayées par La Provence et les modalités communiquées par la FIFA, le PSG devrait percevoir environ 2,5 millions d’euros, contre 3,1 millions pour Manchester City. Le LOSC et l’AS Monaco sont également au-dessus de Marseille avec des recettes estimées à 1,2 million et 960 000 euros.

Un signal positif, mais pas un miracle

‎Cette somme ressemble davantage à un bonus qu’à une véritable solution. Pour un club confronté à des défis économiques importants, ces recettes constituent une bonne nouvelle, mais elles ne permettront pas, à elles seules, d’effacer les déséquilibres financiers accumulés.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Le départ de Medina dépend d’une condition

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique tient ses 4 fantastiques pour 2026-2027

Mercato OM : C’est fait, un buteur signe en toute discrétion

‎En revanche, cette compensation illustre l’importance pour l’OM de disposer d’un effectif composé d’internationaux régulièrement présents dans les grandes compétitions. Au-delà du prestige sportif, ces joueurs génèrent aussi des revenus complémentaires. Dans la stratégie de redressement du club, chaque rentrée d’argent compte désormais, et ce chèque venu du Mondial 2026 tombe incontestablement au meilleur moment.