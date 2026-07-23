ASSE : Pourquoi le mercato de Saint-Étienne tourne en rond

‎L’ASSE aborde la dernière ligne droite de son mercato avec une impression de stagnation qui commence à nourrir les interrogations des supporters. Derrière plusieurs mouvements déjà bouclés, les dossiers les plus stratégiques restent figés, au moment où la reprise de la Ligue 2 se rapproche.

ASSE : ‎Les coulisses d’un mercato à deux vitesses

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‎À première vue, le mercato stéphanois avance. Les dirigeants du club forézien ont officialisé plusieurs opérations concernant de jeunes éléments, avec des prolongations de contrat, des prêts et des transferts destinés à offrir davantage de temps de jeu aux espoirs du centre de formation. Cette politique répond à une logique sportive claire : favoriser leur progression tout en allégeant un effectif jugé trop fourni. ‎

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Selon les informations de Peuple-Vert, plusieurs jeunes joueurs poursuivent ainsi leur développement loin de Geoffroy-Guichard. Ces mouvements témoignent d’une volonté d’organiser l’avenir du club, mais ils masquent difficilement une autre réalité. Les dossiers qui doivent réellement façonner l’équipe de Ian Cathro n’ont toujours pas trouvé d’issue, laissant le mercato dans une phase d’attente.

‎Les gros dossiers qui paralysent les dirigeants

‎Le véritable défi ne concerne plus les jeunes joueurs, mais les cadres et les éléments les plus cotés de l’effectif. C’est précisément sur ces dossiers que les négociations s’enlisent depuis plusieurs semaines. Chaque discussion semble buter sur des exigences financières ou des intérêts qui peinent à converger.

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‎Le cas de Pierre Ekwah reste emblématique. Toujours sous contrat avec Saint-Étienne malgré son prêt, son avenir demeure incertain. La situation de Djylian N’Guessan apparaît également délicate puisqu’il arrive bientôt au terme de son engagement sans perspective de prolongation.

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Quant à Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, leur valeur sur le marché attire naturellement des prétendants, mais les négociations n’avancent pas. Plusieurs observateurs estiment que Kilmer Sports défend fermement les intérêts économiques du club, quitte à ralentir certaines opérations indispensables au financement de nouvelles recrues.

‎Une préparation qui pourrait rapidement se compliquer

‎Pendant que plusieurs ventes tardent à se concrétiser, Ian Cathro attend toujours des renforts dans des secteurs essentiels. Malgré les arrivées déjà enregistrées, l’effectif n’offre pas encore toutes les garanties nécessaires pour viser un retour immédiat dans l’élite. Le chantier reste important, notamment en attaque, au milieu de terrain et sur le côté gauche de la défense.

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‎Ce retard pourrait avoir des conséquences sportives dès les premières journées de Ligue 2. Plus les négociations s’étirent, plus les nouveaux joueurs arriveront tardivement dans le groupe, avec un temps d’adaptation réduit. Dans le même temps, plusieurs joueurs susceptibles de quitter le Forez poursuivent leur préparation avec un avenir encore flou, une situation rarement idéale pour construire une dynamique collective solide.

‎Le pari risqué de Kilmer Sports

‎La stratégie adoptée par la direction stéphanoise n’est pas dénuée de logique. En refusant de céder trop rapidement ses meilleurs éléments à des prix inférieurs à leur valeur estimée, le club cherche à protéger son patrimoine sportif et financier. Une politique cohérente sur le papier, surtout après un maintien en Ligue 2, qui impose une gestion rigoureuse. ‎Mais cette approche comporte aussi un risque évident.

Si les offres espérées n’arrivent jamais, l’ASSE pourrait voir certains joueurs perdre de la valeur ou partir dans des conditions moins avantageuses. Les dernières semaines du mercato seront donc déterminantes. Les dirigeants devront trouver le juste équilibre entre fermeté et pragmatisme afin de permettre à Ian Cathro de disposer d’un effectif compétitif avant le début de la saison. ‎L’impression de blocage ne signifie donc pas forcément que le mercato stéphanois est raté.

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Elle traduit surtout une période de négociations complexes où chaque décision peut avoir un impact majeur sur les ambitions du club. Les prochains jours diront si cette patience sera récompensée ou si, au contraire, elle aura coûté un temps précieux à Saint-Étienne dans sa quête de remontée en Ligue 1.