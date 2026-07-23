Mercato OM : Marseille veut tenter un gros deal à 35M€ !

‎‎L’OM se retrouve face à un dilemme de taille alors que son mercato entre dans une phase décisive. Convoité par plusieurs clubs, Igor Paixão pourrait devenir la clé qui permettrait à Marseille de financer la suite de son recrutement.

‎Mercato OM : Paixão, le dossier qui fait monter la pression à Marseille

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‎L’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de se séparer facilement d’Igor Paixão. Arrivé avec de grandes ambitions, l’ailier brésilien s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif grâce à ses performances convaincantes, notamment sur la scène européenne.

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‎Mais la réalité économique rattrape le club phocéen. Selon les informations relayées par La Minute OM, les dirigeants n’envisageraient d’étudier un départ qu’à partir d’une offre comprise entre 30 et 35 millions d’euros. Un montant conséquent qui pourrait rebattre les cartes d’un mercato encore loin d’être terminé.

🚨L’OM n’écoutera les offres pour Igor Paixão qu’à partir de 30-35 M€. Le joueur se sent bien à Marseille, mais dans un contexte où le club doit absolument vendre, les offres seront étudiées.



À date, le club doit encore vendre pour avancer de manière intelligente sur les… pic.twitter.com/RLrt7R4VWR — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 22, 2026

‎Des finances qui dictent désormais les décisions

‎Malgré la volonté de conserver ses meilleurs éléments, Marseille doit également composer avec des impératifs financiers. Avant de poursuivre activement son recrutement, la direction doit générer des recettes grâce à une ou plusieurs ventes importantes. ‎Dans ce contexte, Leeds United apparaît comme un prétendant crédible.

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D’après le Yorkshire Evening Post, le club anglais suit de près le profil de Paixão. Les dirigeants de Leeds connaissaient déjà le Brésilien avant son arrivée en Provence et disposent de moyens financiers capables de répondre aux exigences marseillaises.

‎Une offre XXL pourrait tout changer

‎Le départ de Mason Greenwood, celui de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que d’autres mouvements offensifs ont déjà profondément remodelé l’attaque olympienne. Perdre Igor Paixão représenterait donc un véritable tournant sportif pour Bruno Genesio, qui compte sur lui pour porter l’animation offensive cette saison.

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‎En revanche, une proposition avoisinant les 35 millions d’euros offrirait à Gregory Lorenzi une marge de manœuvre précieuse pour accélérer plusieurs dossiers. Le directeur sportif marseillais pourrait alors renforcer plusieurs secteurs de jeu plutôt que de miser sur une seule recrue, un scénario qui reste envisagé en interne.

‎Un choix aussi risqué que stratégique

‎L’Olympique de Marseille semble aujourd’hui marcher sur une ligne de crête. Sportivement, conserver Igor Paixão paraît être la meilleure option tant son influence peut être déterminante dans les objectifs du club. Son profil est rare et son adaptation au championnat français est déjà réussie.

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Un chèque tombé du ciel pour Marseille !

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‎Cependant, ignorer une offre de 35 millions d’euros serait également difficile à justifier dans un marché où l’équilibre financier conditionne toute la stratégie de recrutement. Si une telle proposition arrive réellement sur le bureau des dirigeants, Marseille devra choisir entre la stabilité sportive immédiate et l’opportunité de bâtir un effectif plus complet.