OM : Un autre dirigeant menacé, Stéphane Richard va trancher

L’Olympique de Marseille fait face à un nouveau dossier sensible en interne. Ali Zarrak, de plus en plus critiqué, attend désormais la décision de Stéphane Richard.

Ça chauffe à l’OM : Ali Zarrak suspendu au verdict de Stéphane Richard

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L’Olympique de Marseille est secoué par de profonds changements et des tensions internes. Medhi Benatia a quitté le navire OM au terme de la saison. Et un autre de ses proches collaborateurs est lui aussi proche de faire ses valises. Il est question d’Ali Zarrak. Le recruteur de 34 ans est au cœur d’une vive contestation.

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Sa gestion du centre de formation et de la Pro 2 est remise en cause. Au point qu’une fronde larvée s’organise au sein des employés. Certains menaceraient même de démissionner si le statu quo perdure, indique Foot Mercato. Les griefs contre Ali Zarrak sont nombreux. Ses conflits avec Chancel Mbemba ou encore Jean-Pierre Papin, ne plaident pas en sa faveur.

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Pour le moment, Ali Zarrak semble vouloir s’accrocher à ses fonctions au centre d’entraînement. Cette obstination place la nouvelle gouvernance dans une impasse. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi héritent d’un dossier explosif en interne. Entre une réaffectation ou un licenciement, la nouvelle direction de l’OM devra trancher rapidement. Il faudra restaurer le climat interne.