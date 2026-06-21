Mercato: Une étoile signe au SRFC, qui est Gonçalo Oliveira ?

Le SRFC a annoncé sa troisième recrue de l’été ce samedi. Le Stade Rennais a informé ses supporters et suiveurs de l’arrivée de Gonçalo Oliveira en provenance du Benfica Lisbonne. Découvrez celui que le club breton présente déjà comme une « étoile montante du football lisboète. »

Mercato : Gonçalo Oliveira

La suite après cette publicité

Après Adrien Thomasson et Issa Soumaré, le SRFC accueille un troisième renfort. Le défenseur Gonçalo Oliveira rejoint la Bretagne en provenance du Benfica Lisbonne. Promesse du football lisboète, l’international U17, U18, U19 et U21 s’est engagé jusqu’en 2031 avec le Stade Rennais. Le gaucher de 19 ans a paraphé un contrat de cinq ans, le liant au club breton jusqu’en juin 2031.

« Étoile montante du football lisboète, le défenseur de 19 ans, Gonçalo Oliveira, rejoint la capitale bretonne en provenance de Benfica. Welcome Gonçalo », écrit le Stade Rennais sur ses réseaux sociaux.

À voir

Mercato PSG : Une annonce officielle tombe pour Olise !

Troisième recrue pour le Stade Rennais cet été, Gonçalo Oliveira arrive avec l’étiquette d’une promesse du football lisboète. Mais qui est réellement ce jeune défenseur central qui débarque en Ligue 1 sans jamais avoir disputé de match en pro ?

Quatre choses à savoir sur Gonçalo Oliveira

Un leader

International en équipes de jeunes (U17, U18, U19, U21), Gonçalo Oliveira était aussi le capitaine de l’équipe réserve. Le défenseur central (1,84 m) gaucher a mené son équipe jusqu’en demi-finale de la Youth League, en éliminant notamment l’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan et Newcastle, avant d’échouer face à Bruges.

À 19 ans (il aura 20 ans en juillet), Oliveira a donc une solide expérience chez les jeunes, mais n’a encore disputé aucune minute chez les pros. Son recrutement demeure donc un pari pour Rennes, qui devra accompagner ce jeune joueur pour commencer sa carrière professionnelle.

Son profil

Un temps annoncé à Strasbourg et même au Barça, Oliveira a rejoint Rennes pour lancer sa carrière en Europe. « C’est un joueur très puissant avec un très bon timing de la tête et un leadership important », témoigne le directeur sportif du club rennais, Loïc Désiré.

Statistique

Cette saison, Oliveira a disputé 24 matchs de Liga Portugal 2, la deuxième division portugaise avec la réserve du Benfica, tous en tant que titulaire, en disputant 23 matchs dans leur intégralité. Le défenseur a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, ne récoltant que cinq cartons jaunes, mais un carton rouge.

Tradition portugaise chez les Rouge et Noir

Le Portugais va devenir le sixième joueur lusitanien à porter les couleurs du club breton au XXe siècle, après Nélson Oliveira, Pedro Mendes, Afonso Figueiredo, Xeka et Jota.