Mercato SRFC : Franck Haise tient sa troisième recrue d’été

La direction du SRFC maintient un rythme d’enfer en ce début de marché estival. Quelques jours seulement après avoir renforcé son milieu de terrain et son attaque, le club breton vient de finaliser un très joli coup en défense.

Mercato SRFC : Gonçalo Oliveira s’engage au Stade Rennais

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Un temps annoncé au RC Strasbourg et même au FC Barcelone, Gonçalo Oliveira a rejoint le SRFC pour lancer sa carrière en Europe. Adrien Thomasson dans l’entrejeu, Issa Soumaré sur le front de l’attaque, Franck Haise tient ainsi sa troisième recrue de l’été. Le Stade Rennais poursuit son mercato avec une nouvelle ligne renforcée.

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Le défenseur central de 19 ans débarque du Benfica Lisbonne, où il s’est forgé la réputation d’un profil particulièrement prometteur, mêlant habileté avec le ballon et puissance dans les duels. Formé à la brillante académie du Benfica, à Lisbonne, la ville qui l’a vu naître, le gaucher de 1 mètre 84 a franchi toutes les étapes avec brio.

Jusqu’aux portes de l’équipe fanion. Habitué des sélections jeunes portugaises, le gaucher sort d’une saison particulièrement aboutie tant avec l’équipe réserve des Aigles (24 matchs, 2 buts) qu’en Youth League.

« On est toujours en recherche de jeunes joueurs prometteurs et on ne se ferme évidemment pas aux marchés étrangers. Gonçalo est un défenseur central de talent, pur gaucher que nous avons suivi toute la saison avec le Benfica et en sélection. Sa signature est une excellente nouvelle. C’est un joueur très puissant avec un très bon timing de la tête et un leadership important. Cela se voit dans ses attitudes, l’assurance qu’il dégage, son caractère et il a très souvent été capitaine d’ailleurs, il nous permet d’élargir notre panoplie dans le secteur défensif », a confié Loïc Désiré, directeur sportif rennais, sur le site officiel du club.

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International en équipes de jeunes (U17, U18, U19, U21), Gonçalo Oliveira était aussi le capitaine de l’équipe réserve. Le défenseur central (1,84 m) gaucher a mené son équipe jusqu’en demi-finale de la Youth League, en éliminant notamment l’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan et Newcastle, avant d’échouer face à Bruges.

« Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais F.C., c’est un grand club français avec une histoire forte. C’est un nouveau défi de taille, après de longues années avec Benfica, mon club formateur.

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