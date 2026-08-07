Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita s’offre un nouveau crack  

Les dirigeants du FC Nantes attirent un nouveau crack dans leur filet. Tout est OK pour la signature d’un nouveau défenseur.

Mercato FC Nantes : Saidou Sow de retour, visite médicale validée !

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C’est fait pour les Canaris. Le FC Nantes touche au but pour son sixième renfort de l’été avec la venue de Saidou Sow. D’après Ouest-France, le défenseur central de Strasbourg est arrivé ce jeudi dans la cité des Ducs. Il y a réussi ses tests médicaux sans encombre.

L’international guinéen, déjà prêté à Clermont en deuxième partie de saison dernière, s’engage cette fois sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. L’officialisation approche. Le joueur doit seulement apposer sa signature au bas de son contrat avant l’annonce club, attendue dans les prochaines heures.

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Ce mouvement marque un vrai comeback. De retour sur les bords de l’Erdre après son passage en 2024-2025, le Guinéen complète un mercato déjà bien lancé et emboîte le pas à cinq autres arrivées : Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor et Mathieu Cafaro.

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Le coach du FC Nantes, Michel Der Zakarian a donc un nouveau renfort de poids pour la lutte en Ligue 2. Les Kita sont sur tous les fronts pour permettre à l’équipe de retrouver l’élite à la fin de cette campagne. Le coup d’envoi de la nouvelle saison sera donné dans quelques heures. Pour son premier choc, les Canaris vont accueillir le Red Star.