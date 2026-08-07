Mercato ASSE : Grosse annonce sur Loïc Perrin !

Loïc Perrin reste plus que jamais au cœur du projet de l’ASSE malgré les nombreuses interrogations qui entourent son rôle depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures. Dans un entretien accordé au Progrès, Huss Fahmy a tenu à lever le voile sur l’implication de l’ancien capitaine des Verts en adressant un message particulièrement fort.

‎Mercato PSG : Une sortie qui met fin aux rumeurs autour de ‎Loïc Perrin

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‎Depuis plusieurs mois, l’organisation de l’AS Saint-Étienne alimente les débats. L’arrivée de Kilmer Sports Ventures a profondément modifié la gouvernance du club, laissant naître de nombreuses spéculations sur la place occupée par Loïc Perrin.

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Certains observateurs allaient jusqu’à imaginer un effacement progressif de l’ancien défenseur dans les grandes décisions sportives. ‎Dans un entretien accordé au Progrès, Huss Fahmy a pourtant balayé ces doutes. Le vice-président exécutif de l’ASSE assure que le directeur sportif demeure un acteur incontournable du fonctionnement quotidien du club.

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« Loïc est très humble, il n’aime pas la lumière, ce qui fait que certains doutent de son importance. Il est impliqué dans toutes les discussions… Mais quand les choses tournent mal, les personnes à blâmer, c’est nous », a-t-il dit.

‎Pourquoi la direction prend désormais la parole

‎Si Huss Fahmy a choisi de sortir du silence, ce n’est pas un hasard. Les critiques visant la direction stéphanoise se sont multipliées au fil des derniers mois, notamment après une période sportive délicate. Dans ce contexte, le rôle de Loïc Perrin s’est retrouvé au centre des discussions, parfois sans véritable fondement.

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‎En prenant publiquement sa défense, le dirigeant de Kilmer Sports Ventures envoie un signal fort. Il rappelle que toutes les décisions importantes sont prises collectivement et refuse de faire de l’ancien capitaine le responsable désigné des difficultés rencontrées par le club. Cette prise de position traduit également la volonté de protéger une personnalité respectée par les supporters et les salariés de l’ASSE.

‎Un message qui peut tout changer en interne

Cette mise au point pourrait contribuer à apaiser le climat autour de l’ASSE. En confirmant que Loïc Perrin participe pleinement aux réflexions stratégiques, la direction cherche à renforcer l’unité au sein d’un club engagé dans une profonde reconstruction. ‎Le discours de Huss Fahmy souligne aussi une philosophie de management.

Les succès comme les échecs ne reposent pas sur un seul homme. En assumant collectivement les responsabilités, les dirigeants espèrent instaurer un fonctionnement plus serein, indispensable pour bâtir un projet solide et durable.

‎Une confiance publiquement réaffirmée

‎Au-delà des mots, cette intervention ressemble à une véritable déclaration de confiance envers Loïc Perrin. Lorsqu’un dirigeant prend le soin de défendre aussi clairement l’un de ses collaborateurs dans les médias, c’est rarement anodin. Le timing de cette sortie laisse penser que Kilmer Sports Ventures souhaite définitivement mettre un terme aux spéculations.

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‎L’avenir dira si cette prise de parole suffira à convaincre les plus sceptiques. Une chose est néanmoins certaine : en s’exprimant dans les colonnes du Progrès, Huss Fahmy a rappelé que Loïc Perrin demeure l’un des piliers du projet stéphanois. Son expérience, sa connaissance intime de l’ASSE et sa discrétion continuent d’être perçues comme des atouts majeurs pour accompagner la reconstruction des Verts.