Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, le goleador français arrive  

Martin Terrier aurait donné son feu vert pour poser ses valises au Stade Rennais pendant ce mercato estival. Les négociations avancent.

Mercato Stade Rennais : Martin Terrier se rapproche encore de Rennes

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Martin Terrier pourrait bien retrouver le Stade Rennais cet été. Alors que l’OM s’intéresse également à l’ailier français, la piste rennaise semble prendre une longueur d’avance.

Le dossier Martin Terrier continue de bouger. Deux ans après son départ pour le Bayer Leverkusen, l’ancien joueur du Stade Rennais pourrait revenir en Ligue 1. Son profil plaît notamment à Bruno Genesio, qui connaît parfaitement ses qualités. L’OM serait chaud pour accueillir ce buteur.

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La tendance se confirme. Martin Terrier serait toujours favorable à un retour au Stade Rennais, où il a évolué entre 2020 et 2024. D’après le compte X @jonathan35001, le crack français ne souhaiterait entendre parler que du club breton. Une information qui renforce encore l’hypothèse d’un retour. Selon cet insider proche du SRFC, les discussions autour de Terrier restent positives et la tendance n’aurait pas changé ces dernières semaines.

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« Chaque jour, on m’en parle, on me donne des nouvelles infos sur Martin Terrier. Comme déjà évoqué dans certains échanges avec des twittos, c’est toujours positif. On verra bien. Pas d’enflammade mais wait and see », a-t-il expliqué sur X. Avant de conclure que depuis plusieurs semaines, Martin Terrier penserait avant tout à Rennes. L’OM devra donc probablement se montrer convaincant s’il veut encore inverser la situation.