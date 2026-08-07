Mercato OM : La signature de cet ancien du PSG est déjà validée

‎L’OM entre dans une phase décisive de son mercato avec la perspective d’un changement majeur au poste de gardien de but. Alors que le départ de Geronimo Rulli se précise, la direction phocéenne accélère sur une piste déjà saluée par plusieurs observateurs du football français.

‎Mercato OM : Le grand chantier qui s’ouvre dans les cages marseillaises

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‎Le mercato de l’Olympique de Marseille s’emballe. Après avoir trouvé un accord pour le transfert de Geronimo Rulli vers Manchester City, le club olympien travaille désormais sur la succession de l’international argentin. L’opération, qui devrait rapporter environ 3,5 millions d’euros, oblige les dirigeants à agir rapidement afin de conserver un dernier rempart capable de répondre aux ambitions du club.

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‎Selon L’Équipe, l’une des priorités mène à Marcin Bulka. Passé par le centre de formation du PSG avant de poursuivre sa carrière à l’étranger, le gardien polonais évolue aujourd’hui sous les couleurs du Neom FC. Son salaire constitue un obstacle important, mais cela n’a pas empêché Marseille de transmettre une offre de prêt pour tenter de convaincre son club de le laisser partir.

‎Pourquoi Marseille mise sur un profil déjà reconnu

‎Le choix de Marcin Bulka n’a rien d’un hasard. Malgré son départ vers l’Arabie saoudite l’été dernier, le portier conserve une solide réputation grâce à ses prestations réalisées auparavant au plus haut niveau européen. Son expérience, son envergure et sa sérénité correspondent au profil recherché par les décideurs marseillais. ‎Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau a d’ailleurs affiché son enthousiasme :

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« Je ne dis pas que ce n’est pas un bon gardien (Rulli), au contraire, mais quand j’entends parler de Bulka, par exemple, que moi j’adorais. Certes, il est parti en Arabie saoudite. À moins qu’il ait perdu son niveau, je ne l’ai pas vu jouer récemment, je trouve que c’est un très bon choix », a-t-il confié. Un avis qui renforce la crédibilité de cette piste.

‎Une concurrence qui pourrait rebattre toutes les cartes

‎Le départ de Rulli ne laisse pas seulement une place vacante. Il ouvre aussi une nouvelle bataille pour le poste de numéro un. Jeffrey de Lange, resté finalement à Marseille après l’échec de son transfert vers Twente, pourrait profiter de cette situation pour gagner du temps de jeu.

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‎D’autres pistes existent également. Guillaume Restes a été évoqué, mais le montant réclamé apparaît difficilement compatible avec les finances olympiennes. L’OM semble donc privilégier des solutions plus accessibles tout en gardant un niveau d’exigence élevé pour rester compétitif cette saison.

‎Une stratégie cohérente malgré les risques

‎Ce dossier confirme une nouvelle fois la volonté de l’OM de concilier ambitions sportives et prudence économique. En laissant partir Geronimo Rulli, le club réduit sa masse salariale tout en récupérant une indemnité de transfert. « Je pense que ça rentre dans cette idée où il faut économiser des salaires », a d’abord lancé Elton Mokolo dans l’After Foot sur RMC.

« Rulli avait déjà signé de manière honorifique du côté de Manchester City il y a 10 ans. Là, il aura un rôle de gardien numéro 2 derrière Donnarumma. C’est quand même une belle porte de sortie pour lui », a-t-il dit. Cette stratégie ne sera toutefois jugée qu’à l’aune des performances du futur gardien marseillais.

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Si Marcin Bulka retrouve le niveau qui avait séduit de nombreux observateurs avant son départ, l’OM pourrait réaliser une opération particulièrement inspirée. Dans le cas contraire, remplacer un titulaire expérimenté par un pari, même validé par plusieurs consultants, restera un exercice délicat dans un club où chaque erreur se paie comptant.