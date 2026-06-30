ASSE : Ian Cathro, de grandes annonces et des mises au point

Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l’ASSE, a fait des grandes annonces, ce mardi, lors de sa présentation officielle. Il a aussi fait des mises au point sur certains clichés sur lui.

ASSE : Ian Cathro rassure sur son inexpérience en Ligue 2

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Trois semaines après sa nomination à l’ASSE, Ian Cathro a été présenté officiellement en conférence de presse, ce mardi, soit à la veille de la reprise des entraînements. Bien que tout nouveau dans le championnat de France, il rassure sur sa détermination à s’acclimater et à s’intégrer rapidement, afin d’être au niveau.

« Je vais être sincère : je ne connais évidemment pas encore la Ligue 2 sur le bout des doigts. Mais c’était le cas aussi à mon arrivée en Liga Portugal ou en Championship que j’ai appris à connaître en profondeur. En tout cas, une chose est sûre : personne ne travaillera plus que moi pour préparer au mieux cette équipe pour le défi qui l’attend », a-t-il assuré.

Ian Cathro : « Je ressens une immense responsabilité »

Au sujet des attentes des supporters de l’AS Saint-Etienne et de la pression que cela peut susciter, le technicien écossais a aussi dissipé les inquiétudes. « Je comprends parfaitement ce que représente ce club, son histoire et son énorme potentiel. Je ressens une immense responsabilité », a-t-il déclaré.

Cathro au sujet de son caractère : « Je suis quelqu’un de confiant, mais pas arrogant »

Parfois jugé comme un entraîneur excessif avec un caractère bien trempé, Ian Cathro avoue qu’il sait aussi se montrer modéré, tempéré et attentif. « Je suis quelqu’un de confiant, mais je ne suis pas arrogant », a-t-il rectifié.

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« J’ai le recul nécessaire pour écouter les autres et je ne veux pas décider de tout. Je veux m’appuyer sur des personnes qui connaissent cet environnement et c’est pour cela que la construction de mon staff était très importante. Il faut des gens prêts à faire ce travail, oui, mais surtout un tel travail ici », a-t-il souligné ensuite.

En effet, le coach de 40 ans a débarqué à l’ASSE avec deux de ses adjoints au GD Estoril Praia : Bryant Lazaro et David Le Moël. Il est aussi rejoint par Eliaquim Mangala, son ancien joueur au Portugal (en 2024-2025), par ailleurs passé sous le maillot des Verts, de janvier à juin 2022.

Le nouveau coach de Saint-Etienne promet de vite maîtriser le français

Le nouveau coach des Verts ne parle pas encore bien français. Mais il a tenu à rassurer le peuple vert sur ses efforts et ses progrès pour maîtriser la langue. Pour le démontrer, il a annoncé la couleur en se présentant en français :

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« Bonjour à tous. Je suis Ian Cathro et je suis très content d’être à Saint-Étienne. J’ai commencé à apprendre le français, je suis désolé de mon niveau pour l’instant. Mais je pense que la maîtrise de la langue est très importante pour communiquer avec vous tous. C’est pour ça que je vais essayer de progresser chaque jour. »