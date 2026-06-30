ASSE : Première présentation ce mardi avant la reprise

Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, sera présenté en conférence de presse, ce mardi avant la reprise, mercredi.

ASSE : Ian Cathro présenté ce mardi en conférence de presse

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Nommé entraîneur de l’ASSE le lundi 8 juin dernier, Ian Cathro (40 ans) sera présenté en conférence de presse, ce mardi midi, selon les informations de But Footballa Club. Soit à la veille de la reprise des entraînements, fixée au mercredi 1er juillet.

Samedi dernier, le club stéphanois a officialisé la nomination des adjoints du technicien écossais. Ce sont les Américains Bryant Lazaro (38 ans) et David Le Moël (44 ans), avec qui il a travaillé au GD Estoril Praia au Portugal. Ils ont rejoint leur ‘’mentor’’ à Saint-Etienne, tout comme Eliaquim Mangala.

Ancien joueur de l’ASSE (janvier à juin 2022), le défenseur a anticipé sa retraite pour rejoindre Ian Cathro, son entraîneur à Estoril lors de la saison 2024-2025.

Saint-Etienne : Un staff technique au grand complet

Le staff du nouveau coach a donc été renforcé rapidement par Kilmer Sports Ventures (KSV), avant le début de la préparation estivale. « À quelques jours de la reprise du groupe de Ian Cathro, le staff professionnel de l’ASSE est désormais au complet pour aborder cette saison 2026/2027 », a souligné le club de Ligue 2.

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