Mercato ASSE : Un accord trouvé pour le départ d’un flop

Un départ se profile à l’ASSE. Un accord aurait été enfin trouvé en Serbie où une porte s’était ouverte pour un Vert indésirable.

Mercato : L’ASSE et le Partizan d’accord pour le prêt de Miladinovic

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Après deux saisons à l’ASSE, Igor Miladinovic est en route vers la Serbie. Les négociations annoncées ces dernières semaines entre le club stéphanois et le Partizan Belgrade auraient abouti à un accord. Selon le média Mondо, l’accord porte sur un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat.

Ancien joueur du FK Cukaricki, le milieu offensif se prépare donc à faire son retour dans son pays natal, si l’information de la source se confirme. Les discussions pour le départ d’Igor Miladinovic étaient dans l’impasse ces derniers jours.

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Et pour cause, l’AS Saint-Etienne souhaitait son transfert sec, alors que le Partizan penchait pour un prêt avec une option d’achat. Le compromis trouvé a donc été possible après plusieurs jours de négociations et un blocage.

Igor Miladinovic part de Saint-Etienne sur un échec

Le joueur de 23 ans va quitter les Verts sur un échec. Il avait disputé seulement 3 matchs en Ligue 1, lors de sa première saison (2024-2025). La saison dernière (2025-2026), il a fait 26 apparitions en Ligue 2 et 3 en coupe de France, mais sans réussir à s’imposer. Ni dans l’équipe d’Eirik Horneland ni dans celle de son successeur Philippe Montanier.

Alors que Ian Cathro, le nouvel entraîneur a redistribué les cartes dès son arrivée à l’ASSE cet été, Igor Miladinovic n’a pas pu retenir son attention. Il était absent du groupe du technicien Ecossais lors des deux premières journées de Ligue 2. D’abord à Sochaux (3-0), puis contre Clermont Foot (3-1).

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En attendant le possible transfert définitif du Serbe en 2027, son départ sous la forme d’un prêt est une énorme perte pour Kilmer Sports Ventures, qui l’a recruté à 3 millions d’euros en août 2024.