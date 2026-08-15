Mercato Stade Rennais : Direction l’Angleterre pour ce crack

Le départ de Jordan James se précise au Stade Rennais. Wolverhampton est passé à l’offensive avec une proposition XXL.

Mercato Stade Rennais : Wolves fonce sur Jordan James

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Wolverhampton passe à l’offensive pour Jordan James. Déjà ciblé au printemps, le milieu offensif gallois du Stade Rennais fait aujourd’hui l’objet d’une proposition ferme des Wolves : une offre de plus de 10 M€.

Acheté 5 M€ à Birmingham il y a deux ans, le joueur pourrait ainsi rapporter le double au Stade Rennais. Son prêt réussi en Angleterre, bouclé avec 11 buts et 4 passes décisives malgré la chute de Leicester en League One, a nettement fait grimper sa cote sur le marché britannique.

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Sous contrat jusqu’en 2028, l’international ne partira pas au rabais. Les dirigeants bretons visent un chèque de 15 M€, mais la proposition anglaise fait réfléchir. Pour finaliser l’accord, le club souhaite intégrer un pourcentage sur une future revente.

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Non conservé par Franck Haise, James s’ajoute à la liste des départs estivaux du SRFC, à l’image de Breel Embolo courtisé par Atlanta en MLS. Fort de deux ans de contrat restants et de la belle valeur marchande de son joueur, Rennes aborde ces discussions en position de force. Les prochains pourparlers avec Wolverhampton devront permettre de rapprocher les positions.