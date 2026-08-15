OL : Ligue des champions, Lukaku veut barrer la route à Lyon

Nouvelle recrue de Fenerbahçe, Romelu Lukaku menace ouvertement l’OL, avant le barrage pour la Ligue des champions.

Lukaku (Fenerbahçe) assure être « prêt et au top » pour affronter l’OL

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Transféré de Naples, cette semaine, Romelu Lukaku a été enregistré rapidement pour affronter l’OL, les 18 et 26 août prochains, lors des barrages pour la qualification en phase de ligue de la Ligue des champions.

Revenu de la Coupe du monde 2026, sans véritable préparation estivale, l’avant-centre belge (132 sélections) assure être déjà d’attaque pour le prochain match du club turc. Lors de sa présentation officielle, il a envoyé un message fort à l’Olympique Lyonnais. « Je suis prêt, je suis au top », a-t-il lâché en en conférence de presse.

Romelu Lukaku : « Mon ambition est de jouer dès la semaine prochaine »

Le meilleur buteur de la sélection de Belgique (93 buts) s’est immédiatement entraîné avec ses nouveaux coéquipiers, dont de nombreuses stars comme lui : Ederson, Milan Skriniar, N’Golo Kanté, Marco Asensio, Nelson Semedo ou encore Nathan Aké et Mason Greenwood, arrivés respectivement de Manchester City et de Marseille en juillet dernier.

Alors que le directeur sportif du club turc, Oğuz Çetin, estime qu’il lui faut encore « 4 à 6 semaines » pour le voir a son meilleur niveau physique, Romelu Lukaku est impatient d’enfiler le maillot du « Fener ».

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« J’ai un programme pour les cinq prochains jours, mais mon ambition est clairement de jouer dès la semaine prochaine », a-t-il déclaré. Et dans cinq jours, Fenerbahçe reçoit l’OL à Istanbul, lors du match aller des barrages en C1.