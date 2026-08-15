Mercato OM : Un top joueur dit Non à Marseille  

L’OM veut accélérer pour renforcer son couloir droit. Parmi les pistes étudiées par le club marseillais, Rafik Belghali occupe une place importante. Mais le premier échange avec l’Hellas Vérone n’a pas permis d’avancer.

Mercato OM : Refus cash pour Rafik Belghali

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Les dirigeants de l’OM cherchent un nouvel arrière droit de haut niveau. Rafik Belghali figure parmi les cibles prioritaires. Le chantier s’annonce colossal pour les dirigeants phocéens en cette fin de mercato estival. Avant de pouvoir acheter, le club doit vendre afin de satisfaire aux exigences financières de la DNCG.

Malgré ces contraintes budgétaires, la cellule de recrutement conserve des ambitions élevées. L’international algérien plaît énormément au staff technique, au point qu’une première offre formelle a été transmise aux dirigeants italiens.

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La réaction de l’Hellas Vérone ne s’est pas fait attendre : selon Tutto Mercato Web, le club transalpin a rejeté l’approche marseillaise. Les Italiens réclament 15 millions d’euros pour libérer leur joueur de 24 ans. De plus, ils refusent tout prêt assorti d’une simple option d’achat, exigeant au minimum une obligation d’achat ferme pour céder le natif de Louvain.

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La concurrence s’annonce également rude sur ce dossier. Newcastle, l’AS Roma, l’Inter Milan et Venise suivent aussi le latéral droit avec attention. Si un départ de Vérone semble désormais inévitable pour Belghali, l’OM devra rehausser sa proposition financière s’il souhaite devancer ces cadors européens.