Mercato OL : Cluver Sambi Mbungu arrive, Kenan Doganay part

L’OL confirme la signature de Cluver Sambi Mbungu, la pépite en provenance du SM Caen. Dans la foulée, Kenan Doganay a quitté Lyon.

Mercato : Cluver Sambi Mbungu rejoint l’OL jusqu’en 2029

L’OL a effectivement enrôlé Cluver Sambi Mbungu. Il s’est engagé avec le club rhodanien pour les trois prochaines saisons, comme pressenti et annoncé ce jeudi. Sa signature jusqu’au 30 juin 2029 a été officialisée.

Dans son communiqué annonçant l’arrivée du milieu de terrain de 17 ans, l’Olympique Lyonnais souligne qu’il a choisi de signer son premier contrat professionnel à Lyon, alors qu’il était très sollicité, notamment par le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et le RB Leipzig en Bundesliga.

Le talentueux et prometteur Congolais intégrera dans un premier temps le groupe Pro2 (la Réserve) dirigé par Gueïda Fofana, avant de prétendre à une place au sein de l’équipe professionnelle.

L'avenir s'écrit aussi aujourd'hui 🔴🔵



Bienvenue à Cluver Sambi Mbungu, qui s'engage avec l'OL jusqu'en 2029 ! ✍️https://t.co/aQnZ9mMuF1 pic.twitter.com/zoHh4MGZvm — Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2026

Cluver Sambi Mbungu a évolué en National 3 avec l’équipe B du Stade Malherbe de Caen, la saison dernière. Il avait disputé 19 matchs pour 3 buts marqués. Le natif de Kinshasa (RD Congo) franchit un palier en décrochant un contrat professionnel à l’OL.

Kenan Doganay signe au Bayer Leverkusen

Dans la foulée de l’annonce de la signature de Cluver Sambi Mbungu, le club de Michele Kang a confirmé le départ de Kenan Doganay (17 ans), un milieu de terrain formé à l’acdémie des Gones.

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Il a signé au Bayer Leverkusen. L’Olympique Lyonnais lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière.