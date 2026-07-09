Ça chauffe à l’OM : Grégory Lorenzi rattrapé par la Justice

Le nouveau directeur sportif de l’OM travaille en coulisse pour faire venir de nouveaux renforts. Grégory Lorenzi se retrouve cependant visé par une procédure judiciaire.

Grégory Lorenzi mis en garde à vue avant de rejoindre l’OM

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Son arrivée au poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille ne se déroule pas comme il l’espérait. Alors qu’il s’active se séparer de certains joueurs, Grégory Lorenzi est confronté à des affaires judiciaire. L’homme de 24 ans est engagé dans un conflit ouvert avec l’OGC Nice pour non-respect de son engagement initial.

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Les Aiglons ont porté l’affaire devant les institutions compétitions dans le but d’obtenir gain de cause. Et ce n’est pas terminé. Grégory Lorenzi fait désormais l’objet de révélations inquiétantes. Le média d’investigation Blast indique que l’ancien architecte du Stade Brestois a été placé en garde à vue alors qu’il exerçait encore ses fonctions en Bretagne.

De gros soupçons pèsent sur lui

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une vaste enquête judiciaire portant sur des soupçons d’intermédiaires illégaux lors de transferts de joueurs. Ces investigations cibleraient également des dirigeants de Montpellier, Lorient et Bastia. Elles cherchent à déterminer si ces clubs ont sciemment eu recours à des agents non autorisés pour faciliter certaines opérations.

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❗️ Alors qu’il etait encore directeur sportif du Stade brestois, Gregory Lorenzi avait été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête judiciaire toujours en cours.



[🥇@blast_france] — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 9, 2026

Un enquêteur a confié à Blast la nature méthodique du stratagème présumé. Grégory Lorenzi aurait pris soin d’éviter toute rencontre compromettante au sein des locaux officiels du SB29. Aucune décision de justice n’a encore été prononcée à ce jour. Même si cette affaire jette une tâche sombre sur les débuts du nouveau directeur sportif de l’OM.