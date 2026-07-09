Mercato OL : Une pépite de Caen en approche à Lyon

L’OL a flairé un joli coup et a devancé le PSG rapidement. Le club rhodanien a attiré un talent, en provenance de Caen, que Paris convoitait aussi.

Mercato : Cluver Sambi Mbungu va rejoindre l’OL et non le PSG

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Le mercato estival de l’OL est très animé ! Quatre nouvelles recrues estivales ((Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo) sont arrivées en renfort à Lyon, en plus de Noham Kamara, dont l’option d’achat a été levée à l’issue de son prêt du PSG. Mercredi, Matthieu Louis-Jean a confirmé d’autres arrivées, notamment celle d’un avant-centre.

En marge du renforcement de l’équipe professionnelle, le club rhodanien renforce aussi sa Réserve, que plusieurs joueurs ont quittée. Les dirigeants du club de Michele Kang ont convaincu Cluver Sambi Mbungu de rejoindre leur projet.

Selon L’Équipe, le milieu de terrain de 17 ans va rejoindre l’Olympique Lyonnais dans les prochains jours. Libre à l’issue de son contrat au Stade Malherbe de Caen, il était convoité par plusieurs clubs de Ligue 1, dont le Paris Saint-Germain. Mais il a choisi Lyon.

Un premier contrat pro de 3 ans à Lyon

La pépite congolaise va signer un premier contrat professionnel de trois ans, jusqu’en juin 2029, chez les Gones, d’après les informations du quotidien sportif. Il doit d’abord se soumettre à la visite médicale programmée cette semaine, avant la signature officielle de son contrat.

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La saison dernière, Cluver Sambi Mbungu a évolué en National 3 avec la réserve du Stade Malherbe de Caen. Il a pris part à 19 matchs et a marqué 3 buts. Outre Paris, il était convoité par le RB Leipzig et le Borussia Dortmund.