Mercato FC Nantes : Tout est presque bouclé, un nouveau crack arrive

Le FC Nantes attend le feu vert des dirigeants allemands pour s’offrir le buteur Killian Corredor cet été. Le dossier est en bonne voie.

Mercato FC Nantes : Killian Corredor se rapproche, les Canaris y croient

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Le FC Nantes accélère. Après avoir déjà bouclé plusieurs renforts, le club ligérien touche désormais au but sur un nouveau dossier. Cette fois, c’est Killian Corredor qui se rapproche sérieusement de la Beaujoire.

Plutôt discret ces dernières années sur le marché des transferts, le FCN affiche un visage différent cet été. Les dirigeants nantais ont déjà enregistré les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin. En parallèle, les discussions avancent aussi pour Mathieu Cafaro, l’ailier droit du Paris FC, dont la signature semble se préciser.

Mais le chantier ne s’arrête pas là. Les Canaris veulent également renforcer leur secteur offensif avec un véritable numéro 9. Dans cette optique, Killian Corredor occupe désormais la première place sur la liste des décideurs nantais.

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Selon les informations de Ouest-France, l’attaquant de Darmstadt privilégierait le projet du FC Nantes. Une bonne nouvelle pour les Jaune et Vert, même si l’AS Saint-Étienne suit également le joueur avec attention.

L’optimisme grandit d’ailleurs en Loire-Atlantique. Le journaliste David Phelippeau a indiqué sur X que les dirigeants nantais restaient confiants quant à l’issue des négociations. Il reste toutefois une étape importante : trouver un accord avec Darmstadt sur le montant et les modalités du transfert.

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L’ancien joueur de Rodez sort d’une saison pleine en Allemagne. En 30 matchs disputés en deuxième division, le joueur a claqué 5 pions et servi trois passes décisives. Des statistiques prometteuses que les supporters nantais espèrent bien voir grimper en Ligue 2 la saison prochaine. Il a les atouts pour être un cauchemar pour les équipes adverses.