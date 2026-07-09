ASSE : Alerte, changement dans le programme de préparation

Un changement est annoncé dans le programme initial de préparation de l’ASSE. Cependant, le déplacement à Glasgow est bel et bien maintenu.

ASSE : Retournement de situation dans la préparation estivale stéphanoise

Démarrée le 1er juillet, la préparation estivale de l’ASSE va franchir une étape importante dès ce week-end, avec un premier match amical. Ce premier test se déroulera face au FC Biel-Bienne (Suisse), à l’Envol Stadium, le samedi 11 juillet (18 h).

Les Verts enchaîneront avec un deuxième match de préparation, le samedi 18 juillet (18 h), contre le Servette FC (Suisse), à Genève, à huis clos. Suivra ensuite la prestigieuse rencontre face aux Glasgow Rangers (Écosse), à l’Ibrox Stadium, le mercredi 22 juillet. À cette occasion, le nouvel entraîneur des Stéphanois, Ian Cathro, fera un bref retour dans son pays natal.

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Après ce troisième match amical, l’AS Saint-Étienne entamera une nouvelle phase de sa préparation avec un stage à Divonne-les-Bains (dans l’Ain), à partir du 24 juillet. Cependant, la rencontre prévue initialement le samedi 25 juillet, contre un adversaire qui restait à déterminer, a été annulée, selon les informations du média Peuple-Vert.

Ce stage sera ponctué par deux matchs de préparation, respectivement contre le FC Lausanne Sport (Suisse), le mercredi 29 juillet, puis face au Venezia FC (Italie), à Thonon, le samedi 1er août (18 h).

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L’ASSE disputera donc finalement cinq matchs amicaux, sauf changement de dernière minute, durant la pré-saison, avant la première journée de Ligue 2, programmée le samedi 8 août contre le FC Sochaux, au stade Bonal (20 h 45).