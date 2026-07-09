Mercato OL : La question du futur d’un gardien est tranchée

La situation d’un gardien de but de l’OL ne devrait pas évoluer. Il devrait rester en prêt, comme la saison dernière, loin de Lyon.

OL : Matt Turner parti pour rester en prêt au New England Revolution

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La direction de l’OL aurait tranché la question de l’avenir de Matt Turner. Prêté au New England Revolution en Major League Soccer (MLS) toute la saison dernière, il restera outre-Atlantique. D’après les informations de The Athletic, le club rhodanien a décidé de prolonger son prêt d’une saison supplémentaire. Il va donc rester dans son pays natal jusqu’à fin juin 2027, à en croire le média américain.

International américain (55 sélections), le portier de 32 ans n’a pas repris la préparation estivale avec l’équipe de Paulo Fonseca. Il était avec la Team USA à la Coupe du monde. Matt Turner a disputé un seul match avant l’élimination des Américains en huitième de finale, par la Belgique (1-4).

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Rappelons que Matt Turner a été recruté par John Textor à Nottingham Forest, club d’Evángelos Marinákis, un proche de ce dernier. Selon le communiqué officiel de l’Olympique Lyonnais, le transfert a été conclu pour 8 M€ + 10 % d’intéressement sur une éventuelle plus-value future.

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Cependant, il n’a disputé aucun match sous le maillot des Gones. Dans la foulée de son transfert en provenance de Forest, officialisé le 1er août 2025, il a été prêté au New England Revolution.

Dans le même communiqué, l’OL indique que le gardien de but est prêté pour une durée d’un an, mais que son contrat est assorti d’une option d’achat fixée à 3 millions d’euros.

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Évidemment, Matt Turner n’était pas le choix de la nouvelle direction lyonnaise, qui a profité du départ de John Textor à Botafogo pour se séparer de lui, quitte à perdre 5 millions d’euros dans la transaction.