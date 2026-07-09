Nouveau scandale à l’OM : la réponse de Marseille tombe !

L’OM est actuellement secoué par une nouvelle polémique. Son directeur sportif, Grégory Lorenzi, est visé par une procédure judiciaire. La réponse de l’Olympique de Marseille ne s’est pas fait attendre.

Grégory Lorenzi au cœur d’un scandale, l’OM sort du silence

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Le nouveau directeur de l’Olympique de Marseille n’est pas encore sorti de l’auberge. Dès son arrivée à l’OM, Grégory Lorenzi est poursuivi par l’OGC Nice. Les Aiglons réclament des compensations financières pour la rupture d’un pré-accord. Le dirigeant de 42 ans fait aussi face à une menace bien plus sérieuse.

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Le média d’investigation Blast révèle ce jeudi que Grégory Lorenzi est dans le collimateur de la Justice. Cette enquête judiciaire porte sur un vaste réseau d’intermédiaires exerçant illégalement et sur la complicité de certains dirigeants de clubs. L’ancien directeur du Stade Brestois 29 est ciblé.

Grégory Lorenzi aurait traité avec des agents non-conformes. Ces lourds soupçons enflamment les débats à Marseille. .Face à cette publicité compromettante, l’OM a réagi. Le club présidé par Stéphane Richard précise qu’il a recruté Grégory Lorenzi « au regard de ses compétences et des qualités professionnelles qu’il a démontrées tout au long de sa carrière ».

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Elle invite les scrutateurs « à prendre directement contact » avec son nouveau directeur sportif « pour toute précision supplémentaire ». Cette réaction ne devrait pas suffire à stopper les spéculations.