ASSE : Préparation, Ian Cathro se lâche sur le point d’orgue

Avant le deuxième match amical-test de l’ASSE, l’entraîneur Ian Cathro a dévoilé le moment important de la préparation estivale.

ASSE : Ian Cathro encore sur une large revue de l’effectif

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L’ASSE poursuit sa préparation estivale par un match amical prévu ce samedi 18 juillet (18h). Ce sera contre le Servette FC au stade de Genève, à huis clos. C’est le deuxième match amical de l’équipe stéphanoise. Elle avait été accrochée par le FC Biel-Bienne (2-2) à l’Envol Stadium, lors du premier match.

Ayant procédé à une large revue de l’effectif face au premier club suisse, Ian Cathro va encore tester plusieurs joueurs contre le Servette.

« L’objectif est de donner un maximum de temps de jeu à tous les joueurs. C’est possible que certains aient une heure de temps de jeu (contre le Servette, ndlr). […]. C’est très bien que ces matchs aient lieu, ça donne la possibilité à tout le monde de se montrer […] », a-t-il justifié.

Les matchs contre Biel et Servette comme des entraînements

Selon les explications du nouveau coach de l’AS Saint-Etienne, ces deux premiers matchs sont comme des séances d’entraînement prolongées. « Je voyais ce match plus comme un entraînement. La semaine prochaine, ce sera aussi comme une sorte d’entraînement. Et petit à petit, on va se rapprocher à ce qu’on veut voir en match », a-t-il confié à Evect, après le nul contre le club de Bienne.

Le match face aux Rangers, le véritable test selon Cathro

Les Verts disputeront leur troisième match contre Glasgow Rangers à l’Ibrox Stadium en Écosse, le mercredi 22 juillet. C’est lors de la confrontation avec le mythique club écossais qu’Ian Cathro va sortir son artillerie. « Nous voulons arriver au match à Glasgow avec le sentiment de jouer un vrai match cette fois-ci. Je considère vraiment ce match comme une rencontre », a-t-il souligné.

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L’ASSE bouclera sa pré-saison par un stage à Divonne-les-Bains (dans l’Ain), à partir du 24 juillet. Deux matchs face au FC Lausanne Sport (29 juillet) et Venise FC (1er août) à Thonon clôtureront la préparation. Et le 8 août, ce sera la première journée de Ligue 2, avec un déplacement des Stéphanois à Sochaux, chez le promu.