Mercato OL : Grosse pression sur Lyon pour remplacer Endrick

A la recherche d’un avant-centre, l’OL est désormais sous pression. Matthieu Louis-Jean doit trouver le successeur d’Endrick, dans un délai de 12 jours.

Mercato : Cinq recrues à l’OL, mais sans avant-centre !

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L’OL a entamé son mercato estival tambour battant. En un mois, le club rhodanien a recruté quatre nouveaux joueurs : Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo. Il a également levé l’option d’achat de Noham Kamara.

Cependant, il manque encore un attaquant de pointe en renfort. L’équipe de Paulo Fonseca a perdu Endrick et Roman Yaremchuk. Ils sont repartis dans leur club respectif : le Real Madrid et l’Olympiakos, à l’issue de leur prêt.

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Plusieurs pistes sont explorées par Matthieu Louis-Jean, mais elles sont compliquées. De Jonathan David à Loïs Openda (Juventus), en passant par Youssef Chermiti (Glasgow Rangers) ou encore Claudio Braga (Heart of Midlothian).

Lyon a jusqu’au 30 juillet pour trouver le successeur d’Endrick

Le temps joue désormais contre le nouveau Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Il doit trouver un numéro 9 avant le 30 juillet, date butoir du dépôt des listes à l’UEFA, pour la coupe d’Europe.

La pression s’accentue donc sur la direction de Lyon, après avoir été refoulé par les Rangers de Glasgow pour leur buteur portugais. Pour rappel, l’OL envisageait de faire une offre estimée à 14 millions d’euros + 4 millions d’euros de bonus pour Youssef Chermiti, mais le club écossais exige 24 millions.

En attendant l’arrivée probable d’un grand attaquant à Lyon, Paulo Fonseca poursuit sa préparation estivale avec deux attaquants : Pavel Sulc et la pépite Rémi Himbert (18 ans).

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Rentrés de prêt cet été, Alejandro Gomes Rodriguez (18 ans) et Enzo Molebe (18 ans) sont aussi dans le groupe professionnel, mais ils ne devraient pas figurer sur la liste des Gones pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa.