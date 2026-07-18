Mercato : Surprise ! Une sensation du Mondial dit oui au PSG

À la surprise générale, le PSG pourrait attirer un grand gardien de but lors de ce mercato estival. L’une des sensations de la dernière Coupe du Monde serait très intéressée par l’opportunité de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

Mercato : Le PSG veut recruter un nouveau gardien de but

La suite après cette publicité

Grosse surprise à venir au Paris Saint-Germain. Alors que Lucas Chevalier veut rester la saison prochaine, le PSG voudrait recruter un nouveau gardien de but cet été. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Luis Campos serait sur les traces de Zion Suzuki.

Lisez aussi : Mercato PSG : Le dossier des gardiens de but prend un tournant

Auteur d’excellentes prestations sous les couleurs de Parme, l’international japonais de 23 ans s’est révélé aux yeux de tous durant la dernière Coupe du Monde en Amérique. Le journal italien rapporte que le conseiller sportif du club parisien aurait officiellement manifesté son intérêt pour Zion Suzuki et lancé des négociations pour boucler son transfert.

À voir

Mercato ASSE : Le recrutement de KSV cache un gros défi

Le staff du PSG apprécierait énormément le profil athlétique et moderne du natif du New Jersey. Le double champion d’Europe en titre ne serait toutefois pas seul sur ce coup, puisque Newcastle United et Aston Villa suivraient aussi la situation du dernier rempart de Parme. Mais le principal concerné aurait déjà une préférence pour la suite de sa carrière.

Zion Suzuki refuse Leeds United pour le Paris SG

Désireux d’attirer un gardien de but pour la saison prochaine, les dirigeants de Leeds United auraient jeté leur dévolu sur Zion Suzuki pour remplacer Lucas Perri, fortement pressenti du côté de Torino. Mais le portier japonais aurait repoussé l’offre des Peacocks. Pour la suite de sa carrière, le prometteur portier de Parme serait plutôt emballé par l’idée de rejoindre le PSG avant la fin de ce mercato estival.

Lisez aussi : Mercato : 20M€, le PSG craque pour un monstre de Serie A !

D’après les dernières indiscrétions du média TMW, le joueur, qui serait aussi sur les tablettes du Bayern Munich et de la Juventus Turin, aurait signifié à sa direction qu’il souhaite signer au Paris Saint-Germain en cas de départ cet été. Cependant, bien qu’il apprécie le profil de Zion Suzuki, Luis Campos n’aurait pas vraiment en tête de recruter un nouveau gardien après l’arrivée du jeune italien Alessandro Longoni (18 ans).

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato : Manchester City menace la succession de Donnarumma

À voir

Mercato OL : Grosse pression sur Lyon pour remplacer Endrick

Mercato : C’est fait, le PSG dompte Monaco pour Akliouche !

Le PSG devrait donc entamer la saison prochaine avec Matvey Safonov et Lucas Chevalier en titulaires.