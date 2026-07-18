Mercato Stade Rennais : Une grosse annonce tombe à Rennes  

Des mouvements sont attendus à Rennes. La direction du Stade Rennais va céder plusieurs joueurs dans les prochaines semaines.

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Le Stade Rennais a bouclé l’arrivée de plusieurs recrues cet été. Avant de penser à d’autres renforts, le club breton veut d’abord finaliser un dossier clé : celui de Charlie Cresswell. Si ce transfert aboutit, les dirigeants rennais devraient ensuite changer totalement de cap et concentrer leurs efforts sur les départs.

Depuis l’ouverture du marché estival, Rennes a déjà accueilli six nouveaux joueurs : Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds. Malgré ce recrutement XXL, le coach Franck Haise attend un défenseur central capable de devenir le patron de l’arrière-garde.

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Charlie Cresswell occupe la première place sur la liste des Rouge et Noir. Les discussions avec Toulouse se poursuivent, mais elles avanceraient lentement. Les dirigeants toulousains prendraient leur temps avant de donner leur feu vert, ce qui retarde encore la conclusion de l’opération.

Une fois ce recrutement validé, Rennes devrait ralentir le rythme des arrivées. Le club souhaite désormais rééquilibrer son effectif. D’après les informations partagées par le compte X spécialisé sur le SRFC @jonathan35001, la prochaine mission des dirigeants sera de réduire le groupe en multipliant les ventes.

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Plusieurs joueurs figureraient déjà parmi les candidats à un départ. Les noms de Lilian Brassier, Djaoui Cissé, Seko Fofana, Glen Kamara, Ludovic Blas et Breel Embolo circulent. Ces mouvements offriraient un double avantage au Stade Rennais : alléger une masse salariale importante et récupérer des liquidités.