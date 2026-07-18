Mercato OM : C’est confirmé, une offre XXL envoyée à Marseille  

Depuis plusieurs semaines, le milieu danois, Pierre-Emile Höjbjerg figure parmi les principaux candidats au départ de l’OM. Un prétendant semble vraiment répondre à ses exigences : l’AC Milan.

Mercato OM : Pierre-Emile Höjbjerg vers l’AC Milan ?

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L’AC Milan craque pour Pierre-Emile Höjbjerg. Ce courtisan pourrait enfin combler les exigences du milieu danois, poussé vers la sortie par les dirigeants de l’OM. Le club phocéen doit dégraisser son effectif. Trois attaquants sont déjà partis. Mason Greenwood a rejoint Fenerbahçe pour 39 M€.

Pierre-Emerick Aubameyang a signé au Deportivo La Corogne contre 1,5 M€. Hamed Junior Traoré est prêté au Genoa avec une option d’achat de 8 M€. Le prochain sur la liste est Pierre-Emile Höjbjerg. Le Danois a décliné une offre lucrative en Arabie Saoudite. Le milieu de 30 ans privilégie l’Italie et le très haut niveau.

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L’Atalanta Bergame et Besiktas ont manifesté un intérêt, mais ces pistes manquent d’envergure à ses yeux. La Juventus s’est aussi renseignée, sans formuler d’offre concrète. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l’AC Milan entre désormais dans la course. Ce défi séduit le joueur.

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Le club lombard, qualifié en Ligue Europa tout comme la Juventus et l’OM, commence un nouveau cycle sous les ordres de Ruben Amorim. Le technicien portugais cherche un profil combatif pour solidifier son entrejeu. Ce recrutement devient urgent car le vétéran Luka Modric (40 ans) arrive en fin de contrat, même si une prolongation reste possible. Si le départ de Rabiot se confirme et que Modric s’en va, Milan attaquera concrètement le dossier Höjbjerg. Une telle opération réjouirait Marseille, qui espère récupérer entre 10 et 15 M€.