Mercato PSG : Incroyable ! Zabarnyi proche de Liverpool ?

Luis Enrique pourrait perdre un défenseur central durant ce mercato d’été. Un an après son arrivée en provenance de Bournemouth, Ilya Zabarnyi serait sur les tablettes de Liverpool. Une opportunité qui séduirait le joueur de 23 ans.

Mercato PSG : Le board de Liverpool apprécie Zabarnyi

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Recruté l’été dernier pour 63 millions d’euros, hors bonus, Ilya Zabarnyi pourrait déjà faire ses valises pour quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato. Annoncé comme celui qui devrait prendre la relève de Marquinhos, l’international ukrainien n’a pas réussi à s’imposer et un journaliste anglais le voit déjà changer d’air cet été.

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En effet, David Lynch, spécialisé sur Liverpool, pense que Zabarnyi pourrait très bien trouver sa voie du côté d’Anfield. D’autant que le directeur sportif Richard Hughes, qui l’avait lorsqu’il était dirigeant à Bournemouth, et le nouvel entraîneur des Reds, Andoni Iraola, qui l’a aussi coaché chez les Cherries, aimeraient le retrouver sur les bords de la Mersey.

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Avec le départ d’Ibrahima Konaté au Real Madrid cet été, Ilya Zabarnyi pourrait être une belle recrue pour Liverpool. « Vers un départ d’Ilya Zabarnyi à Liverpool ? Je pense que c’est le genre de transfert qui pourrait aboutir, a lancé David Lynch au micro RedMenTV avant de poursuivre.

« Richard Hughes (le directeur sportif des Reds, NDLR) le connaît depuis son passage à Bournemouth et sait tout de ce joueur. Bien sûr, l’entraîneur l’appréciera également. » De son côté, le club de la capitale française pourrait se laisser convaincre par un joli chèque afin de laisser partir le géant ukrainien.

Le Paris SG prêt à laisser filer Ilya Zabarnyi ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Ilya Zabarnyi pourrait ne pas s’éterniser au Campus PSG. Selon le journaliste David Lynch, le Paris SG pourrait ouvrir la porte à un départ de son numéro 6 si une belle proposition tombe cet été.

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« Si le PSG se retrouve dans une situation où il se dit : “Bon, ça n’a pas vraiment marché, nous sommes prêts à conclure un accord à prix réduit”, c’est le genre d’occasion que Liverpool a tendance à ne pas laisser passer. Pensez à la façon, dont ils ont recruté Ryan Gravenberch à un prix réduit auprès du Bayern. Ça n’avait pas marché pour lui là-bas, mais il est venu à Liverpool, et ça a clairement fonctionné. Ils ont déjà montré par le passé qu’ils étaient à l’affût de ce genre de transferts, donc pour moi, celui-là semble beaucoup plus logique et pourrait bien aboutir… », a expliqué le spécialiste des Reds.

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Alors que « Liverpool est un peu à court de défenseurs centraux », « Zabarnyi est un joueur qui pourrait bien être dans le viseur », ajoute David Lynch. Pour le site Transfermarkt, Zabarnyi vaut actuellement 40 millions d’euros sur le marché.

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Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain voudra se séparer de son joueur durant ce mercato estival.

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