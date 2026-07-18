Mercato ASSE : Le recrutement de KSV cache un gros défi

Orienté vers les joueurs évoluant à l’étranger, le recrutement de Kilmer Sports Ventures à l’ASSE doit-il être remis en cause ?

Horneland, puis Cathro à l’ASSE : Un choix assumé par KSV

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Pour remplacer Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures (KSV) a choisi Ian Cathro, un entraîneur étranger. Écossais, il est arrivé du GD Estoril Praia, dans le championnat portugais. Il vient donc découvrir la Ligue 2 avec ses deux adjoints : l’Américian Bryant Lazaro et le Britannique David Le Moël.

C’est une politique clairement assumée du groupe canadien, car Huss Fahmy (Directeur des oéprations football) était allé chercher Eirik Horneland au SK Brann, en Norvège, pour remplacer Olivier Dall’Oglio, fin décembre 2024. Le technicien norvégien avait conduit l’AS Saint-Étienne en Ligue 2 et avait été limogé fin janvier 2026.

« Nous allons chercher des profils auxquels nous croyons fermement et qui nous aideront à atteindre nos objectifs. Nous n’avons pas de prérequis dans notre manière d’aborder le recrutement. Il n’y a pas de catégorie d’âge, pas de nationalité […]. C’est cette philosophie que nous appliquons au recrutement des joueurs comme des membres du staff […] », assure Famhy.

Des joueurs étrangers, arrivant des championnats étrangers !

Pour le choix des joueurs, les décideurs du groupe canadien privilégient également les profils étrangers. Ces derniers sont repérés grâce à leur outil de data et arrivent en dehors des cinq grands championnats.

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Cet été, le Sénégalais Mamour Ndiaye a débarqué de Sarpsborg 08, en Norvège, tandis que l’Ivoiro-Autrichien Thierno Ballo est arrivé du Wolfsberger AC, en Autriche. Danois, Jakob Breum a été transféré de Go Ahead Eagles, aux Pays-Bas.

Quant à Aron Csongvai, il a été recruté à l’AIK Fotboll, en Suède, mais il est Hongrois. Seul Sohaib Naïr (Algérien) est une recrue en provenance de l’EA Guingamp, dans le championnat de France.

Comment créer une équipe homogène dans une groupe cosmopolite ?

Désormais, Ian Cathro doit faire cohabiter 15 nationalités différentes dans son effectif. Un défi de taille pour le nouveau coach de l’ASSE. Il doit créer un collectif homogène dans un groupe cosmopolite marqué par une forte diversité linguistique et culturelle.

Les recrues arrivées d’horizons divers doivent également accélérer leur processus d’acclimatation et d’intégration. D’abord apprendre le français pour briser la barrière de la langue, puis s’adapter rapidement à leur nouvel environnement. Comme Ian Cathro, un défi les attend également : s’adapter au football français, notamment à la Ligue 2, réputée très dure.

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Pour rappel, des recrues de la saison dernière, comme Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Strahinja Stojković ou encore Marten-Chris Paalberg, n’ont pas réussi leur adaptation.