Mercato FC Nantes : C’est fait, un gros départ est bouclé à Nantes  

Le FC Nantes tient enfin une porte de sortie pour Alban Lafont. Après plusieurs périodes de mercato à chercher une solution pour son gardien, le club des Kita aurait trouvé un accord pour son transfert.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont s’en va, les Kita touchent au but !

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Un nouveau deal est conclu. Longtemps poussé vers la sortie par le FC Nantes, Alban Lafont va quitter le club cet été. La famille Kita a trouvé preneur. Revenu cet été d’un prêt au Panathinaïkos, le gardien nantais savait ses jours comptés en Loire-Atlantique.

Si l’OGC Nice l’a un temps courtisé, c’est finalement en Turquie que l’ancien Toulousain va relancer sa carrière. Un accord total existe désormais. Selon L’Équipe, le FC Nantes transfère son portier à Amedspor, club historique tout juste promu dans l’élite turque. Montant de l’opération : un petit million d’euros.

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Une somme modeste pour les dirigeants nantais, mais qui scelle un départ devenu inévitable. Le divorce est consommé. Pour rappel, les Canaris avaient déboursé 7,5 millions d’euros en 2021 pour l’arracher à la Fiorentina. Un investissement un peu élevé pour un bilan globalement décevant, marqué par sa perte de place de titulaire fin 2024.

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Le néo-international ivoirien va tenter de se reconstruire loin de la Beaujoire. Le nouveau coach, Michel Der Zakarian a annoncé cette semaine qu’Alban Lafont ne pourra pas être le portier numéro 1 cette saison. Le club mise sur la nouvelle recrue Maxime Dupé. Lafont est donc invité à rejoindre un nouveau club s’il veut avoir du temps de jeu. C’est désormais chose faite.